Общество

Депутаты областного Собрания проведут приёмы псковичей на этой неделе

График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания депутатов на этой неделе предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На этой неделе в общественной приёмной партии «Единая Россия» состоятся следующие встречи:

18 ноября (вторник) с 10:00 до 12:00 будет проводить приём депутат Анастасия Повторейко, представляющая единый избирательный округ.

19 ноября (среда) с 10:00 до 12:00 встречу с жителями проведёт Алексей Севастьянов, депутат округа №1, который охватывает часть города Пскова (центр, районы Любятово, Завокзалье и Псковкирпич).

20 ноября (четверг) с 11:00 до 12:00 приём граждан проведет спикер Собрания Александр Котов, представляющий округ №8, который включает Дновский, Плюсский, Порховский и Стругокрасненский округа.

Для записи на приём необходимо позвонить по телефону: 8 (8112) 66-25-12.

Приёмы проходят по адресу: улица Гоголя, дом 9. Если нет возможности прибыть на место лично, можно обратиться по указанному телефону.