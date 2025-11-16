Общество

Бастрыкин потребовал отчет о нарушении прав себежан на доступную медпомощь

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав жителей Себежского муниципального округа на доступную медицинскую помощь. Об этом сообщает информационный центр СК.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

В сети Интернет размещено видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину по вопросу нарушения прав жителей Себежского округа на доступную медицинскую помощь.

В 2018 году начат капитальный ремонт одного из корпусов больницы 1900 года постройки в городе Себеже. Окончание работ было запланировано на июнь 2025 года. Однако до настоящего времени реконструкция не завершена. В связи с указанным граждане вынуждены преодолевать значительное расстояние до соседних населенных пунктов для прохождения лечения. Многочисленные обращения местных жителей в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Псковской области организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Псковской области Дмитрию Егорову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее губернатор Псковской области рассказывал, что реконструкцию Себежской районной больницы срывают недобросовестные подрядчики.