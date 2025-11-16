Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Списание областных долгов, симулякры вместо политики и темнота в городе

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.
Основные темы программы сегодня:
- Студентов-медиков закрепили на отработку – подробности решения Госдумы
- Списали долг: региону списали часть бюджетного кредита
- Конференция единороссов: что показала ротация?
- Муниципальная реформа завершилась – итоги?
- Почему на псковских улицах и общественных пространствах не хватает освещения?
- Общественное обсуждение бюджета – это симулякр? Об этом поговорим в политическом блоке вместе с обозревателем и главным редактором интернет-портала ПЛН Александром Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.