Экономиста Сергея Гуриева* внесли в перечень террористов и экстремистов

Проходящий по делу о насильственном захвате власти экономист Сергей Гуриев* внесен в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга.

Фото: РИА Новости

«Гуриев* Сергей Маратович, 21.10.1971 года рождения, город Орджоникидзе Республики Северная Осетия», - говорится в перечне.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского ** и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"*** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Сергей Гуриев* перечислен в числе пособников экс-главы ЮКОСа, пишет РИА Новости.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.



*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов

**признан иноагентом

*** внесен в перечень нежелательных организаций