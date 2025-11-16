Общество

Антибиотики не работают при гриппе - эксперт

Антибиотики не следует принимать при гриппе, так как они против него не работают, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Не надо никаких антибиотиков принимать просто так, потому что антибиотики против вируса не работают, вирус их не боится. Антибиотики назначаются только тогда, когда человек перенес заболевание или заболел, чтобы не было осложнений инфекционного порядка, связанных с тем, что на втором этапе вступают микробы, возникает всякого рода пневмония», — сказал Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что антибиотики должен назначать только врач, делать это самим не следует, пишет РИА Новости.