Общество

Эксперты рассказали, могут ли уволить за сон на работе

Трудовое законодательство не запрещает спать на рабочем месте, сотрудник имеет на это право в свой перерыв, однако если он уснул в рабочее время, к нему могут применить дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения, рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Прямого запрета или разрешения на сон на рабочем месте в ТК РФ нет, однако это действие может быть квалифицировано как дисциплинарный проступок — как правило, рабочие места не предполагают спящих сотрудников. Помимо этого, сон в рабочее время может быть расценен как неисполнение трудовых обязанностей», — сказала эксперт.

Она отметила, что в ситуации неисполнения обязанностей работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание при соблюдении строгой процедуры, установленной законом. Это может быть как выговор, так и увольнение.

«Стоит учитывать, что сон в перерыв — это законное право сотрудника. Согласно трудовому кодексу, работник имеет право использовать перерывы для отдыха и питания по своему усмотрению, и это включает возможность вздремнуть, если это никому не мешает», — добавила Юлия Санина.

При этом увольнение как крайняя мера возможно, но лишь в исключительных случаях, подчеркнула эксперт. Это возможно, если сотрудник уснул на рабочем месте, и его действия повлекли за собой последствия или создали реальную угрозу их наступления, пишет РИА Новости. Как правило, такая мера применяется на опасных производствах (электростанции, химические предприятия) или для сотрудников, отвечающих за безопасность (охранники, водители).