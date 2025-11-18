Общество

Власти Великих Лук: Растет доля предпринимателей, занимающихся изготовлением продукции

Глава города Великие Луки Николай Козловский принял участие в рабочей встрече прокурора Псковской области Андрея Мошкова с представителями бизнес-сообщества, контролирующих и правоохранительных органов. Ключевой темой обсуждения стало развитие и защита малого и среднего предпринимательства в городе. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

На сегодняшний день в Великих Луках зарегистрировано свыше трех с половиной тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства – они вносят весомый вклад в местную экономику. На фоне непростых экономических условий вопрос защиты прав добросовестных предпринимателей остается важнейшим и находится в зоне постоянного внимания прокуратуры.

«Подобные встречи стали для Великих Лук хорошей традицией, приносящей реальную пользу как предпринимательскому сообществу, так и городу в целом», — заявил глава города.

Это подтверждают и показатели развития малого и среднего бизнеса за последнее время. За прошедшие пять лет (с 2020 по 2025 годы) поступления налогов и отчислений от субъектов малого и среднего предпринимательства выросли более чем в два раза. Это серьезный вклад в бюджет города, позволяющий решать широкий спектр социальных задач.

Также глава города выделил еще одну положительную тенденцию: растет доля предпринимателей, занимающихся производством. Сегодня таких субъектов более 10 %, тогда как 6-7 лет назад их было всего 3-4 %. Это свидетельствует о развитии реального сектора экономики, а значит, об укреплении экономического потенциала, как нашего города, так и региона в целом.

«Хочу выразить слова благодарности Андрею Владиславовичу за открытый диалог и регулярность таких встреч. Они укрепляют уверенность в том, что малые и средние предприниматели защищены законом, а их права и законные интересы надежно охраняются», – написал Николай Козловский.