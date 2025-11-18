Общество

Названо количество неработающих в Псковской области

Количество неработающих в Псковской области сейчас составляет порядка 325 тысяч человек, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания, где депутаты 19 ноября обсудили бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования на следующий год и плановый период.

Бюджет фонда по доходам и расходам на 2026 год составляет 12 924 521,7 тысячи рублей, на плановый период 2027 и 2028 годов — 14 672 257,3 тысячи рублей и 15 741 419,7 тысячи рублей соответственно.

Численность застрахованных в 2026 году, предположительно, составит 582 640 человек. Из них 325 414 неработающих.

Дефицит бюджета фонда в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов не планируется.

Доходы бюджета фонда на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов сформированы за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, прочих неналоговых поступлений.

Налоговые и неналоговые доходы (денежные взыскания (штрафы) и иные суммы в возмещение ущерба бюджета фонда) спрогнозированы в сумме 16 862 200 рублей на 2026 год, 17 536 700 рублей на 2027 и 18 238 100 рублей на 2028 годы.

Доходы бюджета фонда, определенные законопроектом, направляются на:

финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования;

мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

финансовое обеспечение расходов на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации.

«Рождаемость не растет, безработица минимальная. Откуда такое количество неработающего населения?» — спросил председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.

«Количество неработающего населения сократилось, но для финансирования установлен базовый подушевой норматив, который составляет 22 тысячи рублей. От этой суммы определена формула, к ней применяется коэффициент в размере 0,33%. Если тысяча рублей идет в среднем на одного застрахованного, то из бюджета бралось 330 рублей. Ежегодно этот коэффициент увеличивается. Норматив на одного неработающего составляет не 22 тысячи, а 11 тысяч, на половину ниже, чем подушевой норматив одного застрахованного в целом. Количество неработающих сейчас 325 тысяч человек», — прокомментировала исполнительный директор Областного фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Валентина Альбова.

Законопроект поддержан единогласно.