Общество

В псковском ресторане выступят эксперты шоу «Ну-ка, все вместе!»

19.11.2025 17:58

Эксперты шоу «Ну-ка, все вместе!» станут почетными гостями вечерней программы в псковском ресторане «Инжир» 21 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Популярные эксперты из ТВ-программы «Ну-ка, все вместе!» подготовили специальную программу для гостей ресторана.

Алексей Дорохин – полковник в запасе, его жена Мария служит в 3-м управлении МЧС. Оба являются сотрудниками ансамбля центра «Лидер» МЧС России и участвуют в шоу «Ну-ка, все вместе!» на протяжении нескольких сезонов.

Для вечерней программы они представят премьеру песни, которая будет исполнена впервые в Пскове.

Начало мероприятия в 20:00.

Псковская Лента Новостей
