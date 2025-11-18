Общество

В псковском ресторане выступят эксперты шоу «Ну-ка, все вместе!»

Эксперты шоу «Ну-ка, все вместе!» станут почетными гостями вечерней программы в псковском ресторане «Инжир» 21 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Популярные эксперты из ТВ-программы «Ну-ка, все вместе!» подготовили специальную программу для гостей ресторана.

Алексей Дорохин – полковник в запасе, его жена Мария служит в 3-м управлении МЧС. Оба являются сотрудниками ансамбля центра «Лидер» МЧС России и участвуют в шоу «Ну-ка, все вместе!» на протяжении нескольких сезонов.

Для вечерней программы они представят премьеру песни, которая будет исполнена впервые в Пскове.

Начало мероприятия в 20:00.