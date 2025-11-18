Fjord Plaza приглашает псковичей на выставку и день рождения Деда Мороза

В торгово-досуговом центре Fjord Plaza в Псковском 22 ноября пройдет анимационная программа, в рамках которой посетители смогут написать письмо Деду Морозу и сфотографироваться с ним в ретро-автомобиле, сообщили Псковской Ленте Новостей в ТДЦ.
Фото здесь и далее: ТДЦ Fjord Plaza
Выставка «От детской мечты – к взрослым победам» вновь откроет двери своих автомобилей для автолюбителей и Деда Мороза с 14:00 до 16:00.
Фото здесь и далее: ТДЦ Fjord Plaza
Помимо этого, в ТДЦ открылась персональная фотовыставка Екатерины Степановой под названием «По следам лета».
Как сообщили организаторы выставки, она посвящена летним дням, когда жизнь ощущается иначе.
«Каждый кадр - как маленькое путешествие и воспоминание, согревающее каждого в темные прохладные дни», - рассказали в ТДЦ.