Fjord Plaza приглашает псковичей на выставку и день рождения Деда Мороза

В торгово-досуговом центре Fjord Plaza в Псковском 22 ноября пройдет анимационная программа, в рамках которой посетители смогут написать письмо Деду Морозу и сфотографироваться с ним в ретро-автомобиле, сообщили Псковской Ленте Новостей в ТДЦ.

Фото здесь и далее: ТДЦ Fjord Plaza

Выставка «От детской мечты – к взрослым победам» вновь откроет двери своих автомобилей для автолюбителей и Деда Мороза с 14:00 до 16:00.

Помимо этого, в ТДЦ открылась персональная фотовыставка Екатерины Степановой под названием «По следам лета».

Как сообщили организаторы выставки, она посвящена летним дням, когда жизнь ощущается иначе.

«Каждый кадр - как маленькое путешествие и воспоминание, согревающее каждого в темные прохладные дни», - рассказали в ТДЦ.