Общество

Атлас здоровья. ЛОНГРИД

Осенью особенно важно заботиться о здоровье. Похолодание, вирусы и ослабленный иммунитет — основные причины обострения многих заболеваний. Чтобы пройти этот непростой период без осложнений, важно быть внимательным к своему организму и не игнорировать тревожные симптомы.

Псковская Лента Новостей подготовила обзор, в котором специалисты рассказали как о так называемых «простудных» заболеваниях, так и более серьезных недугах. О том, как вовремя заметить болезнь и к кому обратиться за помощью, читайте в нашем обзоре.