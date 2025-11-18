Общество

«Дом Советов»: Игорь Дитрих о работе над бюджетом и процессах в региональном здравоохранении. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию запись программы «Дом Советов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 19 ноября.

Гость студии — вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о работе над проектом областного бюджета на 2026 год и плановый период, об итогах муниципальной реформы и процессах в региональном здравоохранении.

Можно ли назвать бюджет-2026 бюджетом развития? Оправдываются ли надежды на то, что реализация муниципальной реформы в Псковской области сделает работу органов местного самоуправления более эффективной и создаст дополнительные возможности для развития территорий? Планирует ли областное Собрание вернуться к обсуждению темы преобразований в сфере здравоохранения?