Общество

Михаила Ходорковского* внесли в список террористов и экстремистов

Предприниматель и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* (признан в РФ иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Ходорковский Михаил Борисович*, 26.06.1963 года рождения, город Москва», - говорится в перечне.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

*признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ