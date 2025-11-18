Общество

Юнион и FriendAdd первыми в России объединят ATS и реферальную систему

Российский вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1) и компания Nova Software заключили партнерское соглашение о технологической интеграции HR-системы «Юнион» с системой реферального рекрутмента FriendAdd. Партнерство позволит сократить текучесть кадров в компаниях на 70%, сообщили Псковской Ленте Новостей в Т1.

Пользователям Юнион будет доступно решение для привлечения качественных кандидатов через внутренние рекомендации. FriendAdd автоматизирует работу с реферальным каналом, включая сбор и проверку кандидатов, расчёт бонусов и аналитику вовлечённости сотрудников. HR-специалисты смогут взаимодействовать с данными новых кандидатов в едином интерфейсе и без ручных операций.

Обновленная платформа уже используется в крупном трейд-маркетинговом агентстве Open Group. С помощью нее удалось уменьшить расходы на подбор персонала на 30%, ускорить закрытие вакансий с 14 до 6 дней и увеличить долю найма по реферальным программам в 3,5 раза.

«Совместный проект FriendAdd и Юнион станет первым решением на российском рынке, объединяющим ATS и реферальную системы в единый продукт. Такое взаимодействие позволит компаниям не только автоматизировать процесс подбора, но и сделать каждого сотрудника активным участником рекрутмента, предоставив удобную и доступную для каждого систему», — заявил коммерческий директор HR-системы «Юнион» Максим Корниенко.