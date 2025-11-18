Общество

Муниципальные депутаты приняли участие в заседании экономического комитета Собрания

Заседание комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию под председательством Андрея Козлова прошло в расширенном составе: к региональным парламентариям и представителям областных министерств присоединилась группа депутатов Гдовского муниципального округа, сообщили на официальном сайте Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: официальный сайт Псковского областного Собрания депутатов

В рамках расширения взаимодействия областного Собрания с представительными органами местного самоуправления муниципальные депутаты получили возможность участвовать в работе профильных комитетов и сессий.

«Мы приехали в областное Собрание учиться, — поделилась председатель окружного собрания Ольга Галахова. — В таком формате мы впервые знакомимся с законодательной деятельностью — можно сказать, это пилотный проект. Сегодня участвуем в заседаниях комитета и фракции, завтра будем присутствовать на сессии. Для нас это очень важно, интересно и полезно — увидеть, как идёт обсуждение законопроектов, какие вопросы задают депутаты, какие проблемы поднимаются. Спасибо за этот опыт, которым мы обязательно поделимся с коллегами».

В рамках повестки дня рассмотрели шесть вопросов. Вице-губернатор — министр финансов Татьяна Баринова представила проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», который согласно законодательству выносится на обсуждение каждого комитета Собрания.

Финансист озвучила основные параметры бюджета, подлежащие рассмотрению в первом чтении. Доходы областного бюджета на 2026 год установили в размере 68 млрд 243 млн 582 тысяч рублей, расходы составят 70 млрд 956 млн 818 тысяч рублей, дефицит — 2 млрд 713 млн 236 тысяч рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Псковской области — 22 млрд 30 млн 745 тысяч рублей.

Андрей Козлов задал вопрос о ранее обещанном списании долгов по бюджетным кредитам: «Это вошло в проект бюджета к первому чтению?» Министр финансов пояснила, что региону ещё предстоит подписать соответствующее соглашение с министерством финансов РФ. Парламентарий также поинтересовался, продолжается ли федеральное финансирование по индивидуальной программе развития Псковской области, и получил утвердительный ответ от вице-губернатора.

Члены комитета проголосовали за рекомендацию принять проект бюджета в первом чтении.

Остальные рассмотренные законопроекты депутаты также поддержали с рекомендацией принять в двух чтениях. В частности, одобрена инициатива о введении беззаявительного порядка предоставления налоговой льготы по транспортному налогу для малообеспеченных многодетных семей и семей, воспитывающих ребёнка-инвалида.