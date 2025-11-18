Общество

Стартовала «бюджетная» сессия областного Собрания депутатов

49-я сессия Псковского областного Собрания стартовала 20 ноября. Главный вопрос повестки – проект бюджета Псковской области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Онлайн за сессией можно наблюдать на сайте Собрания.

Фото: Псковское областное Собрание

В пленарном заседании принимают участие полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Впервые за работой старших коллег наблюдают муниципальные депутаты. Стажировку в Собрании проходят вновь избранные депутаты Гдовского муниципального округа.

Всего в повестке 17 вопросов.

В первом чтении парламентариям предстоит утвердить основные параметры финансового документа: доходы, расходы, дефицит и государственный долг. Напомним, в этом году показатели доходов и расходов по сравнению с ожидаемым исполнением текущего года увеличиваются, планируемый дефицит уменьшается, а госдолг находится в пределах норм, определённых законодательством.

По предложению председателя регионального парламента, в связи с объёмом основного вопроса повестки, предполагающим прения сторон, «парламентского часа», а также традиционных выступлений представителей фракций в начале пленарного заседания не будет.