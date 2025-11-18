Изменены границы участков мировых судей в Псковском и Островском округах

Границы судебных участков мировых судей в Псковском и Островском муниципальных округах изменятся в связи с принятием муниципальной реформы. Данные изменения приняты депутатами Псковского областного Собрания в рамках 49-сессии регионального парламента 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
Проектом предлагается изменить описание границ судебных участков мировых судей Псковского и Островского округов, поскольку после муниципальной реформы сельские поселения Псковского района и межселенная территория — территория Залитских островов, а также сельские поселения Островского района утрачивают статус муниципальных образований.
Границы судебного участка №21:
- дополняются улицами Клавдии Федоровой, Новая Луговая, Псковская, 3-й танковой дивизии, переулком Порховский, кварталом 3 Остров, территориями ГК № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7;
- улица С. Перовской приводится в соответствие со сведениями, содержащимися в ФИАС;
- домовладения ДУ № 1, радиорелейная станция исключаются из границ судебного участка в связи с отсутствием в ФИАС;
- подразделения войсковой части 35600, войсковая часть 12967 исключаются из границ в связи с прекращением деятельности;
- сельские поселения «Воронцовская волость» и «Островская волость» заменяются на населенные пункты, находящиеся в составе преобразованных сельских поселений.
Границы судебного участка №22:
- дополняются улицей Апакидзе, переулком 5-й Симанский, территориями ГК № 4 и № 8;
- войсковые части 56138, 62203, 81310, 62751, 60066, 25504, 87244 исключаются из границ в связи с прекращением деятельности;
- сельские поселения «Бережанская волость» и «Горайская волость» заменяются на населенные пункты, находящиеся в составе преобразованных сельских поселений.
В границах судебного участка №24:
- сельские поселения «Завеличенская волость», «Карамышевская волость», «Краснопрудская волость», «Ядровская волость» заменяются на населенные пункты, находящиеся в составе преобразованных сельских поселений;
- в соответствии с письмом председателя Псковского районного суда от 26.08.2025 № 303 с целью равномерного распределения нагрузки между судебными участками сельское поселение «Торошинская волость» исключается из границ судебного участка №24.
В границах судебного участка №37:
- сельские поселения «Ершовская волость», «Логозовская волость», «Писковичская волость», «Середкинская волость», «Тямшанская волость» и межселенная территория — территория Залитских островов (остров имени Залита, остров Талабанец, остров имени Белова), заменяются на населенные пункты, находящиеся в составе преобразованных сельских поселений;
- в соответствии с письмом председателя Псковского районного суда от 26.08.2025 № 303 с целью равномерного распределения нагрузки между судебными участками населенные пункты, находящиеся в составе преобразованного сельского поселения «Торошинская волость», включаются в границы судебного участка № 37.
Реализация закона не потребует дополнительных расходов бюджета Псковской области.
22 депутата проголосовали «за». Законопроект принят в двух чтениях.