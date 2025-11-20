Общество

Уровень регистрируемой безработицы в Псковской области с начала года снизился на треть

Уровень регистрируемой безработицы в Псковской области с начала года снизился на треть и составил 0,2%. При этом в 2 раза сократилось и время трудоустройства граждан, сейчас этот срок составляет в среднем 47 дней. Кроме того, на 13% улучшилось обеспечение работой граждан с инвалидностью. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Михаила Ведерникова с руководителем регионального министерства труда и занятости Аленой Труновой, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Министр отметила, что улучшение результатов связано с проработкой активных показателей областной службы занятости и модернизацией организации, итогом которой стали не только красивые офисы, но и новые алгоритмы работы, внедрение эффективных сервисов. В частности, одной из новых услуг является разработка видеовизиток вакансий, которые пользуются особым спросом у молодежи и соотечественников за рубежом, рассказала Алена Трунова. Она также обратила внимание, что производительность труда специалистов службы занятости населения Псковской области за последние 10 месяцев увеличилась более чем на 30%.

В продолжение встречи министр доложила о реализации на территории региона мероприятий нацпроекта «Кадры».

В рамках федерального проекта «Человек труда» в регионе прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства. Кроме того, в этом году в Псковской области состоялся конкурс профмастерства в двух номинациях «Повар» и «Второй старт» (для переобучившихся на новые специальности). В следующем году конкурс планируется масштабировать до пяти номинаций и провести его среди поваров, механизаторов, токарей, сварщиков и операторов станка с ЧПУ. На эти цели будет выделено около 2 миллиона рублей из федерального бюджета.

По исполнению федерального проекта «Управление рынком труда» в 2025 году Псковская область вошла в топ-10 субъектов России по качеству и охвату работодателей мероприятиями опроса кадровой потребности рынка труда.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в рамках программ профильного нацпроекта в этом году уже получили более 230 человек, а также почти 125 представителей сферы ОПК.

Речь на встрече зашла и о работе министерства в части иностранной трудовой миграции. Руководитель ведомства проинформировала, что ежегодно число трудоустроенных в Псковской области иностранных работников, прошедших адаптационный курс, растет. За 2-й квартал 2025 года показатель равен 7,34%, что превысило среднероссийский уровень.

Отдельно Алена Трунова рассказала о деятельности Молодежного кадрового центра Псковской области. Новый вектор развития здесь также связан с трансформацией форматов работы. И уже есть первые результаты. Например, профориентационная акция «Карьера», которая ранее привлекала не более 5 тысяч участников, в прошлом году охватила 16 тысяч человек, а за 9 месяцев текущего года уже 26 тысяч молодых людей. А фестиваль профессий для учеников 8–11 классов теперь проходит с полным погружением ребят в предлагаемую сферу деятельности.

Алена Трунова отметила, что в октябре центром профориентации Псковской области стали Великие Луки — в городе был организован большой карьерный марафон для молодежи, который включал фестиваль профессий, профтур для соотечественников, стажировки для гостей из других регионов от проекта «Больше, чем работа», форум «Найди себя в Псковской области» и заседание Клуба работодателей.

«Ребята из Молодежного кадрового центра демонстрируют хорошие результаты, поэтому в этом году Минтруд пригласил их работать на федеральном стенде Всероссийской охраны труда. За 4 дня с практиками трудоустройства и опытом профориентационной работы с молодежью в Псковской области ознакомились порядка 6,5 тысячи человек. С этими наработками Молодежный кадровый центр прошел в финал внутреннего конкурса профмастерства среди работников службы занятости», — проинформировала министр.

Михаил Ведерников положительно оценил успехи сотрудников министерства труда и занятости области и коллектива областного центра занятости, а также отметил заслуги специалистов отрасли в стабильном улучшении ситуации с трудоустройством в регионе.