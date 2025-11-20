Псковcкая обл.
Общество

AI Journey 2025: ГигаЧат становится персональным ИИ-помощником для каждого

20.11.2025 17:03|ПсковКомментариев: 0

На международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») Сбер представил ИИ-помощника ГигаЧат, который не просто отвечает на вопросы, а самостоятельно выполняет задачи пользователя — от покупки товара, до анализа отчета и планирования встречи. Искусственный интеллект сам подключит нужные сервисы, согласует их работу и представит решение. Помощник работает на базе нейросетей GigaChat и Kandinsky. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев. 

ИИ-помощник уже доступен на сайте Giga.Chat, в приложениях для iOS и Android, и в приложениях СберБанк Онлайн, СберKids, СберЗдоровье, а также в СберОбразовании. В будущем он появится как внутри других сервисов Сбера, так и на внешних ресурсах. 

Помощник для работы и жизни 

Миллионы пользователей уже применяют ГигаЧат, как в жизни, так и в работе. Он помогает проводить глубокие исследования, разрабатывать инициативы для развития бизнеса и создавать любые тексты, будь то материалы для рекламных кампаний или юридические документы. 

С ГигаЧатом можно создавать подкасты: достаточно задать в диалоге вопрос либо загрузить документ или ссылку. ИИ-помощник выделит ключевые идеи и представит их в виде диалога двух людей, которые обсудят предложенную пользователем тему. Такой формат позволяет быстрее усваивать информацию, не изучая длинные тексты. Подкаст можно слушать по дороге на работу, на тренировке или за рулём. А с сегодняшнего дня подкасты можно сразу отправить и прослушать в музыкальном сервисе Звук. 

В ГигаЧате появилась загрузка и анализ excel-файлов. Возможность загружать файлы повышает эффективность, скорость и качество анализа данных. Также ГигаЧат расширит функциональность: добавится интеграция с облачным Диском и управление событиями в Календаре через чат. ГигаЧат получит обновления, которые упростят работу с документами и планирование. 
Также ГигаЧат получит обновления, которые упростят работу с документами и планирование. В веб-версии сервиса будет доступна интеграция с облачным Диском, а также управление событиями через встроенного агента Календаря.

Пользователи смогут работать с файлами прямо в чате: загружать документы из Диска и сохранять их в Диске. Это обеспечит удобный доступ к документам и синхронизацию между устройствами. В ближайшее время пользователи получат возможность управлять расписанием прямо через ГигаЧат. Агент Календаря сможет: создавать, переносить и удалять встречи; предлагать решения конфликтов разных событий; подключать и использовать существующие календари пользователя.

Новый функционал будет дополнять текущие инструменты ГигаЧата, превращая его в сервис для полноценной работы с файлами и планирования времени.ИИ-помощник ГигаЧат — это эмпатичный и понимающий собеседник, с которым комфортно общаться голосом. Пользователь может «позвонить» нейросети благодаря функции «Общаться голосом», чтобы обсудить рабочие задачи, отрепетировать речь или просто поболтать. Можно выбрать голос с разной эмоциональной окраской, перебивать ассистента и получить текстовую расшифровку беседы. Такой разговор становится по-настоящему персональным благодаря контекстной памяти. ГигаЧат запоминает информацию из предыдущих диалогов и использует её, чтобы лучше понимать потребности человека и давать более точные ответы. В ближайшее время функция получит возможность выходить в интернет и оперировать самой свежей информацией. 

Интеграция с умными устройствами и сервисами 

ИИ-помощник ГигаЧат выступает интеллектуальным центром управления умных устройств Sber. 

Первое в России умное кольцо Sber с интеграцией медицинского сервиса СберЗдоровье отслеживает ключевые показатели здоровья: пульс, вариабельность сердечного ритма, сатурацию и качество сна. Все данные и персонализированные рекомендации от ГигаЧата доступны владельцу в мобильном приложении. При обнаружении отклонений устройство уведомляет пользователя и рекомендует проконсультироваться с врачом. 

Интеллектуальные колонки Sber, где управление полностью переведено на ИИ. Даже самая компактная модель SberBoom Micro работает с ГигаЧатом и может сделать умной любую акустическую систему. Общение с колонкой стало более человечным, теперь реплики виртуального ассистента звучат выразительно и эмоционально с привычными для пользователей смысловыми паузами и вопросительными фразами. Технология также доступна и для детского помощника в колонках Sber — СберКота — и скоро появится во всех умных аудиосистемах Sber.

Телевизоры Sber серии 7000 — первые в линейке с полноценной интеграцией ГигаЧата. Они поддерживают голосовое управление без пульта. ГигаЧат персонализирует просмотр и упрощает поиск контента.

Маркетплейс агентов

Сбер запускает маркетплейс агентов в ГигаЧате — каталог полезных цифровых инструментов, доступных прямо внутри чата. Сейчас он открыт для пользователей и постепенно наполняется новыми ИИ-агентами, а в скором времени к платформе смогут подключаться разработчики и компании, чтобы размещать и монетизировать свои решения.

Пользователь формулирует задачу обычным языком — ИИ-помощник понимает запрос, выбирает нужных агентов из активных и организует выполнение задачи до готового результата, без переключений на сайты и приложения.

К маркетплейсу уже подключился агент, способный подбирать, сравнивать и покупать товары прямо в чате с помощью бесшовной интеграции с сервисом SberPay.

В ближайшее время пользователи получат возможность управлять расписанием прямо через ГигаЧат с помощью агента Календаря. Агент сможет создавать, переносить и удалять встречи, предлагать решения конфликтов разных событий, подключать и использовать существующие календари пользователя. Новый функционал будет дополнять текущие инструменты ГигаЧата, превращая его в сервис для полноценной работы с файлами и планирования времени.

«Сейчас происходит сдвиг парадигмы. Вместо множества не связанных друг с другом приложений и интерфейсов — один ИИ-помощник для любых задач. Технологии перестают быть инструментом и становятся нашим цифровым продолжением. Развивая ГигаЧат, нашего ИИ-помощника, мы стираем границу между желанием и его исполнением. Мы создаём экосистему, в которой искусственный интеллект предвосхищает потребности, берёт на себя не только рутину, но и сложные задачи, действует проактивно, управляет ансамблем ИИ-агентов и выдаёт готовый результат. Думаю, что со временем само понятие "приложение" исчезнет — его заменит интеллектуальный помощник, который будет понимать вас с полуслова. Это открывает беспрецедентные возможности для повышения личной и профессиональной эффективности миллионов россиян», - рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка  Андрей Белевцев. 
Источник: Псковская Лента Новостей
