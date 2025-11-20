Общество

Сотрудникам псковской фабрики «Славянка» рассказали об уловках мошенников

20 ноября при поддержке Псковского областного совета профсоюзов состоялось выездное заседание общественного совета при министерстве финансов Псковской области в ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"», в рамках которого проведен информационно-просветительский семинар для сотрудников предприятия в целях реализации региональной программы Псковской области «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Председатель общественного совета Арина Куприянова рассказала работникам предприятия «Как не стать участником мошеннических схем», о современных методах мошенничества, которые используют злоумышленники, а также дала практические советы по распознаванию мошеннических схем и предотвращению участия в них.

Генеральный директор фабрики Елена Косенкова отметила важность проводимых мероприятий, актуальность темы мошенничества в сфере финансов. Живая дискуссия прошла с участием председателя первичной профсоюзной организации Валентины Редькиной.