Общество

Антинаркотические лекции провели для школьников в Псковском районе

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району провели антинаркотические лекции для учеников старших классов в МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа». Мероприятия прошли в рамках второго этапа профилактической операции «Чистое поколение». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

Профилактическая операция «Чистое поколение» проводится в целях профилактики правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, предупреждения возникновения причин и условий распространения наркомании, предотвращения незаконного потребления наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи.

Сотрудниками ОМВД России по Псковскому району рассказали школьника о негативных последствиях потребления наркотиков и существующий ответственности за участие в их незаконном сбыте.