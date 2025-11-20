Общество

Проблемы «Отцов и детей» волнуют псковичей всех возрастов - аналитики

Цифровая экосистема МТС совместно с книжным сервисом МТС Строки изучила интерес псковичей к произведениям классика. Читатели на Псковщине со школьного возраста и до пенсии перечитывают школьную классику Тургенева.

Чаще всего псковичи читали на Строках ключевое произведение Тургенева «Отцы и дети»: роман о конфликте поколений выбирают оба пола с 18 лет и старше, вплоть до 65 лет. Другую золотую школьную классику автора («Асю», «Первую любовь», «Муму», «Записки охотника») читают также активно, а вот «внеклассные» произведения («Вешние воды», «Дворянское гнездо») выбирают читатели старше только 35 лет.

Тургенев неоднократно бывал в Пскове, древней архитектурой и историей которого, по собственным словам, очень вдохновлялся. Через Псков в Петербург также следовал поезд с телом писателя, собравший на торжественное прощание с классиком, по воспоминаниям современников, едва ли не весь город.