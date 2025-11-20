Общество

Социальную защиту работников обсудили с главами трех округов Псковской области

Председатель Псковской областной общественной организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Татьяна Победова провела серию рабочих встреч в трех муниципальных округах региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

В рамках поездки состоялись конструктивные диалоги с главами Великолукского муниципального округа Алексеем Кузьминым, Куньинского муниципального округа Олегом Лебедевым и Новосокольнического муниципального округа Виктором Новиковым.

Ключевые темы обсуждения с руководством округов:

Вопросы взаимодействия в сфере защиты трудовых прав граждан.

Обеспечение соблюдения трудового законодательства.

Повышение эффективности социальной защиты работников.

Особое внимание в ходе визита было уделено прямой работе с профсоюзным активом и рядовыми сотрудниками. В Куньинском округе Татьяна Победова провела встречу с профактивом, где подробно рассказала об основных направлениях деятельности областной организации профсоюза и о конкретных мерах поддержки, которые получают члены профсоюза и их семьи.

Кроме того, для укрепления профсоюзного движения на местах в Великолукском и Новосокольническом округах были организованы встречи в трудовых коллективах учреждений социальной защиты. Главной целью этих мероприятий стало создание первичных профсоюзных организаций, которые являются основным инструментом для защиты прав работников непосредственно на их рабочих местах.

«Поездка показала высокую заинтересованность как со стороны органов местного самоуправления, так и со стороны трудовых коллективов в усилении роли профсоюза в решении социально-трудовых вопросов», - заключили в облсовпрофе.