Общество

Светлана Мельникова: Из детских воспоминаний династии врачей в мир музыки и культуры

21.11.2025 15:03|ПсковКомментариев: 0

Директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала трогательные семейные истории, раскрывающие глубокие корни её родословной, в эфире радио ПЛН FM (102.6). В программе «Чай втроем» она поделилась, что выросла в семье врачей, чьи медицинские таланты передавались поколениями, от бабушки - медсестры времен Первой мировой войны - до папы, известного врача-отоларинголога, спасавшего здоровье известных артистов. 

Фото здесь и далее: из личного архива Светланы Мельниковой

Родители Светланы Мельниковой происходили из медицинского сословия, став продолжателями традиций трёх поколений медиков. Её отец был легендарным врачом-отоларингологом, лечившим многих известных артистов, включая Эдуарда Хиля и Муслима Магомаева. Мать работала акушером-гинекологом, а брат стал прекрасным педиатром-эндокринологом. Оба родителя были творческими. Папа играл на мандолине, а мама «прекрасно пела». 

На фото: семья Светланы Мельниковой

«Я родилась в Южно-Сахалинске, в семье, где три поколения врачей, начиная с бабушки, которая была медсестрой во время Первой мировой и последовавших революционных событий. Папа — легенда, папа — врач-оториноларинголог. Кстати, я училась читать по журналу «Вестник оториноларингологии». Не каждый ребенок произнесет это до конца. Мама — акушер-гинеколог. Мои родители постоянно были на операциях, на ночных дежурствах. И у нас был друг семьи Володя Привизенцев. Он был представителем ТАСС на Сахалине. Папа тоже его лечил. Мой брат — потрясающий врач, детский врач, эндокринолог, терапевт. За ним мамочки ходят табунами, за моим старшим братом», - вспоминает Светлана Мельникова.

Особое место в сердце директора музея занимает память о бабушке, медицинской сестре. Несмотря на тяжёлую утрату мужа, погибшего в августе 1941 года, бабушка сумела обеспечить каждому своему ребёнку высшее образование, воспитывая поколение настоящих героев медицины.

Бабушка Светланы Мельниковой - Анна Качалова

«Моя бабушка Анна Алексеевна Качалова - медсестра Первой мировой. И двое ее детей, близнецы, мой папа и его сестра-близнец, ее звали Ариадна, стали врачами <....> Бабушка была замечательная, у нее три дочери. И вот мой папа — единственный сын. Муж погиб в поезде, когда ехал из Белоруссии и его разбомбили в августе 1941-го. Я дедушку не знала, но бабушка всем своим детям дала высшее образование. Это невероятно, была героический женщиной», - рассказала гостья студии.

Свой характер в детстве Светлана Мельникова вспоминает с трудом, но приводит историю, как в гости к ее матери заглянул бывший одноклассник, осыпавший ее комплиментами.

«Мама, правда, была очень красивая и пела так замечательно, но такую тяжелую жизнь прожила. На Сахалине тогда было непросто. Он маме начал какие-то комплименты делать. Потом мне рассказали, что выходит 4-летняя девочка Света и говорит: "Посмотрел и хватит". То есть я приревновала его к маме очень сильно. Наверное, это какой-то показатель характера», - с улыбкой вспоминает Светлана Мельникова.

По ее словам, она была «папиной дочкой». Отец часто ездил на конференции и конгрессы, с которых привозил огромный чемодан с конфетами. На Сахалине не было кондитерской фабрики, поэтому сладкое привозили в больших количествах. 

Также директор музея вспоминает и свое первое публичное выступление. Чаще всего с ней сидели няни, потому что попасть в детский сад было очень трудно, однако за два года перед школой удача улыбнулась, и ее взяли в садик «Сахалинрыбпрома»: «Это была большая удача. Но, с другой стороны, я очень долго не могла есть икру. Вы не представляете: икра красовалась везде. Мое самое любимое блюдо — это картофельное пюре, кабачковая икра и кусок вареной колбасы, потому что это было в дефиците. У нас постоянно пекли блины и оладьи и везде совали икру. Я долгое время думала, что пельмени бывают только с рыбой. Была удивлена, когда я попала на материк и узнала, что вообще-то их делают с мясом».

По ее рассказам, у «Сахалинрыбпрома» была своя дача, на которой дети жили в летнее время. И когда туда приехала съемочная группа для репортажа об этом месте, выбирали ребенка для съемки, чтобы тот прочитал стихотворения. Выбор пал на юную Светлану.

На фото: Светлана Мельникова читает стихи

«Хочется думать, что благодаря моим необыкновенным талантам, но подозреваю, что либо оператора, либо кого-то на телевидении папа тоже лечил», - заметила Светлана Мельникова.

Семья Светланы Мельниковой часто принимала знаменитых гостей, которые проходили лечение у отца на Сахалине. Среди них был и молодой талантливый певец Муслим Магомаев, поражавший публику своими выступлениями. В то время многие музыканты гастролировали на Сахалине и в связи со сменой климата заболевали. Именно отец Светланы Мельниковой оказывал помощь артистам.

«Когда я приходила из школы, я никогда не знала, кого застану на диване. Я видела Вадима Мулермана, Карину Лисициану. Кого там только не было! И Эдуард Хиль сидел на этом диване, когда папа проверял слух. В числе людей, которые у нас дома побывали, был Муслим Магомаев. Он был молодой, красивый, переливающийся костюм. Он адресовал папе фото с автографом. И потом он переехал уже на гастроли в Хабаровск и там опять заболел. Дома очень долго лежала телеграмма: "Плачу любые деньги, пришлите доктора Коровина". Папа, конечно, очень хотел полететь, но не смог», - поделилась директор музея.

Автограф

Особенно тёплые воспоминания связаны с приездом Муслима Магомаева: он исполнил песни прямо в доме семьи Светланы Мельниковой на «Красном Октябре» .

«Меня гоняли в музыкальную школу. Но это было невыносимо: английская школа, музыкальная школа, бассейн. Тяжело. И на моем этом "Красном Октябре" играл Муслим Магомаев и пел неаполитанские песни и, конечно, под домом собирались люди», - поделилась она воспоминаниями.

Судьба свела Светлану с композитором Яном Френкелем, автором знаменитой песни «Что тебе сказать про Сахалин?».

«Это горькая история. У меня очень рано умерла мама. Сейчас мне понятно, что она была совершенно молодой женщиной, 49 лет. Родители хотели скрыть от меня этот диагноз. Я помню, что мама зачем-то резко прилетела в Москву, на обследования вроде бы. Как только я сдала экзамены, меня резко отправили путешествовать на Западную Украину к папиному брату. Как только я вернулась оттуда, меня тут же отправили в Польшу. Папа организовал путевку. Тогда это было непросто. Когда я прилетела из Польши, у меня даже паспорта не было, ведь забрали российский паспорт, потому что для каждой поездки делался отдельный», - продолжила спикер.

И вот Светлана Мельникова получает телеграмму от брата с заверенными медицинскими печатями, в которой написано «Маму прооперировали, срочно прилетай». После этого мама Светланы Мельниковой прожила всего месяц.

«Это был самый красивый месяц, август на Сахалине, начало сентября. И я приходила к маме, она говорила: "Ну что тут торчишь? Быстро на пляж, на море, нечего тут торчать". И мама умерла. Умерла почти в день победы над Японией. Были салюты, это 3 сентября, 4 сентября, в ночь. Еще месяц я побыла дома с отцом, с семьей, а потом улетела обратно», - рассказала она.

Направляясь в обратный путь после смерти матери, девушка в самолете столкнулась с пожилым человеком, которого позже узнала, как композитора. По дороге он утешал молодую женщину, говоря ей, что её ждёт яркое будущее.

«И в этом самолете летела очередная бригада, которая была на гастролях на Сахалине, были встречи с поклонниками. Я рыдала всю дорогу. Было так тяжело, потому что я простилась с мамой, с детством простилась. Не знала, когда я еще смогу вообще сесть в самолет и полететь домой. И вот около меня, как мне показалось, оказался очень старый человек. Сейчас я понимаю, что это было совсем не так. И он меня успокаивал всю дорогу, о чем-то со мной говорил. Восемь часов полета. Но я только помню, что он мне сказал: "У тебя будет потрясающая жизнь, еще все впереди, ты такая юная. Ты услышишь одну песню, она будет связана с Сахалином, и там обязательно меня вспомнишь". Я его, конечно, запомнила. Это был Ян Френкель. И теперь, когда я слушаю "Ну что тебе сказать про Сахалин", у меня все внутри переворачивается», - поделилась откровением Светлана Мельникова.

В будущем, когда она уезжала из Владимира в Херсонес, ей подарили диск, на котором были виды Сахалина под ту песню.

Пресс-портрет
Мельникова Светлана Евгеньевна Генеральный директор Псковского музея-заповедника
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
