Светлана Мельникова: Из детских воспоминаний династии врачей в мир музыки и культуры

Директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала трогательные семейные истории, раскрывающие глубокие корни её родословной, в эфире радио ПЛН FM (102.6). В программе «Чай втроем» она поделилась, что выросла в семье врачей, чьи медицинские таланты передавались поколениями, от бабушки - медсестры времен Первой мировой войны - до папы, известного врача-отоларинголога, спасавшего здоровье известных артистов.
Фото здесь и далее: из личного архива Светланы Мельниковой
Родители Светланы Мельниковой происходили из медицинского сословия, став продолжателями традиций трёх поколений медиков. Её отец был легендарным врачом-отоларингологом, лечившим многих известных артистов, включая Эдуарда Хиля и Муслима Магомаева. Мать работала акушером-гинекологом, а брат стал прекрасным педиатром-эндокринологом. Оба родителя были творческими. Папа играл на мандолине, а мама «прекрасно пела».
На фото: семья Светланы Мельниковой
«Я родилась в Южно-Сахалинске, в семье, где три поколения врачей, начиная с бабушки, которая была медсестрой во время Первой мировой и последовавших революционных событий. Папа — легенда, папа — врач-оториноларинголог. Кстати, я училась читать по журналу «Вестник оториноларингологии». Не каждый ребенок произнесет это до конца. Мама — акушер-гинеколог. Мои родители постоянно были на операциях, на ночных дежурствах. И у нас был друг семьи Володя Привизенцев. Он был представителем ТАСС на Сахалине. Папа тоже его лечил. Мой брат — потрясающий врач, детский врач, эндокринолог, терапевт. За ним мамочки ходят табунами, за моим старшим братом», - вспоминает Светлана Мельникова.
Особое место в сердце директора музея занимает память о бабушке, медицинской сестре. Несмотря на тяжёлую утрату мужа, погибшего в августе 1941 года, бабушка сумела обеспечить каждому своему ребёнку высшее образование, воспитывая поколение настоящих героев медицины.
Бабушка Светланы Мельниковой - Анна Качалова
Свой характер в детстве Светлана Мельникова вспоминает с трудом, но приводит историю, как в гости к ее матери заглянул бывший одноклассник, осыпавший ее комплиментами.
По ее словам, она была «папиной дочкой». Отец часто ездил на конференции и конгрессы, с которых привозил огромный чемодан с конфетами. На Сахалине не было кондитерской фабрики, поэтому сладкое привозили в больших количествах.
Также директор музея вспоминает и свое первое публичное выступление. Чаще всего с ней сидели няни, потому что попасть в детский сад было очень трудно, однако за два года перед школой удача улыбнулась, и ее взяли в садик «Сахалинрыбпрома»: «Это была большая удача. Но, с другой стороны, я очень долго не могла есть икру. Вы не представляете: икра красовалась везде. Мое самое любимое блюдо — это картофельное пюре, кабачковая икра и кусок вареной колбасы, потому что это было в дефиците. У нас постоянно пекли блины и оладьи и везде совали икру. Я долгое время думала, что пельмени бывают только с рыбой. Была удивлена, когда я попала на материк и узнала, что вообще-то их делают с мясом».
По ее рассказам, у «Сахалинрыбпрома» была своя дача, на которой дети жили в летнее время. И когда туда приехала съемочная группа для репортажа об этом месте, выбирали ребенка для съемки, чтобы тот прочитал стихотворения. Выбор пал на юную Светлану.
На фото: Светлана Мельникова читает стихи
Семья Светланы Мельниковой часто принимала знаменитых гостей, которые проходили лечение у отца на Сахалине. Среди них был и молодой талантливый певец Муслим Магомаев, поражавший публику своими выступлениями. В то время многие музыканты гастролировали на Сахалине и в связи со сменой климата заболевали. Именно отец Светланы Мельниковой оказывал помощь артистам.
Автограф
Особенно тёплые воспоминания связаны с приездом Муслима Магомаева: он исполнил песни прямо в доме семьи Светланы Мельниковой на «Красном Октябре» .
Судьба свела Светлану с композитором Яном Френкелем, автором знаменитой песни «Что тебе сказать про Сахалин?».
«Это горькая история. У меня очень рано умерла мама. Сейчас мне понятно, что она была совершенно молодой женщиной, 49 лет. Родители хотели скрыть от меня этот диагноз. Я помню, что мама зачем-то резко прилетела в Москву, на обследования вроде бы. Как только я сдала экзамены, меня резко отправили путешествовать на Западную Украину к папиному брату. Как только я вернулась оттуда, меня тут же отправили в Польшу. Папа организовал путевку. Тогда это было непросто. Когда я прилетела из Польши, у меня даже паспорта не было, ведь забрали российский паспорт, потому что для каждой поездки делался отдельный», - продолжила спикер.
И вот Светлана Мельникова получает телеграмму от брата с заверенными медицинскими печатями, в которой написано «Маму прооперировали, срочно прилетай». После этого мама Светланы Мельниковой прожила всего месяц.
Направляясь в обратный путь после смерти матери, девушка в самолете столкнулась с пожилым человеком, которого позже узнала, как композитора. По дороге он утешал молодую женщину, говоря ей, что её ждёт яркое будущее.
В будущем, когда она уезжала из Владимира в Херсонес, ей подарили диск, на котором были виды Сахалина под ту песню.