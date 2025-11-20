Общество

День психолога отмечается сегодня в России

День психолога — профессиональный праздник всех российских специалистов, работающих в сфере психологии. Он отмечается ежегодно 22 ноября и установлен Постановлением Правительства РФ от 10 октября 2023 года № 1666.

22 ноября 1994 года в Москве состоялся Учредительный съезд Российского психологического общества — крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране, а с 22 ноября 2000 года в Москве ежегодно неформально отмечался День психолога. Основным инициатором мероприятий Дня традиционно выступал МГУ. С годами к празднованию присоединились и другие университеты страны, а в 2023 году праздник получил официальный статус.

Психическое здоровье, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, говорит о состоянии благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, может справляться с обычными жизненными стрессами, контролировать пищевое поведение, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь общества. Поэтому психическое (ментальное) здоровье человека не менее важно, чем физическое.

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья (англ. World Mental Health Day), проводящийся с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (англ. World Federation for Mental Health) и призванный привлечь внимание общественности к проблемам психического здоровья.

В 2007 году в рамках Всемирного дня психического здоровья впервые прошел День психологии, что говорит о важности и заметном влиянии психологии на многие сферы жизни и о том, что без психологии невозможно решение многих социальных проблем. В последние годы психология переживает подъём и развивается как экспериментальная естественнонаучная дисциплина. Работа специалистов-психологов очень важна в современной, полной переживаний и стрессов, жизни людей. И тем более в эпоху цифровизации и информационной перегрузки, когда люди все чаще сталкиваются с выгоранием, тревогой и депрессией.

По данным правительства России, на сегодняшний день в сфере оказания услуг психологической помощи населению задействовано свыше 7 миллионов человек. Они работают в самых разных сферах: семейная, детская и школьная психология, социальная и бизнес-психология, а также психологи работают в различных специализированных государственных структурах — МВД, МЧС и т.д.

Специалисты помогают людям различных социальных групп и возрастов справиться с эмоциональными и психологическими трудностями, а также обеспечивают профилактику психических расстройств путем раннего выявления проблем и предотвращения их развития.

Поэтому главная цель Дня — в очередной раз напомнить людям о важности профессии психолога, а властям о том, что сфера психологии нуждается в активном финансировании, поскольку услуги психологов необходимы многим гражданам страны. Сами же специалисты в свой профессиональный праздник проводят рабочие встречи, лекции, семинары, конференции, где делятся новыми наработками, знаниями и опытом с коллегами, пишет calend.ru.