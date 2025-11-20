Общество

Антон Мороз проведет в Пскове личный прием граждан 27 ноября

Депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз 27 ноября проведет личный прием граждан на площадке библиотеки «БиблиоЛюб» по адресу: улица Николая Васильева, дом 83А, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото: Псковская городская Дума

«Приглашаю жителей 3-го избирательного округа Пскова обсудить волнующие вопросы, предложения по развитию города и конкретные ситуации, требующие внимания», - рассказал Антон Мороз.

Записаться на прием можно в личных сообщениях или по телефону +7 996 091-75-60.

«Буду рад встрече и открыт к конструктивному общению», - отметил депутат.