Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ESG-активность на Некрасова
«Культурный код» крылатые выражения
Работа в «Россети Северо-Запад»
Завершается строительство «Надвратного дома»
Как устроить свидание мечты?
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Новогодний корпоратив
где подают лучший завтрак
Дорогу педагогу
77 лет на страже прав трудящихся
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Город Рождества
вопросы о муниципальной реформе
история буквы «Ё»
 
 
 
ещё Общество 20.11.2025 15:180 «Дневной дозор»: Стоит ли запрещать продажу вейпов в России? 24.11.2025 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Надо ли запрещать вейпы и как вернуть доверие к депутатам? 24.11.2025 12:560 ТОС обустроил пляж с зоной отдыха в псковской деревне Голубово 24.11.2025 12:280 Предновогодние корпоративы в гостинично-ресторанном комплексе «ПушкинЪ» 24.11.2025 12:030 Начинается видеотрансляция проекта «Деловой полдень» 24.11.2025 12:020 Фотофакт: Рождественскую инсталляцию установили в центре Пскова
 
 
 
Самое популярное 21.11.2025 21:004 Демонтированный в Риге памятник Пушкину открыли в Париже 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 23.11.2025 19:001 Мисс Псков 2025 стала 16-летняя Мирослава Милая 18.11.2025 20:030 Татьяна Лозницкая назначена врио министра образования Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Начинается видеотрансляция проекта «Деловой полдень»

24.11.2025 12:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой полдень», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Его участницей станет ведущий специалист клиники косметологии Medica Estetic Кристина Воронина.

Ведущая Галия Акчурина поговорит с ней об услугах клиники и о трендах современной косметологии.

«Деловой полдень» — совместный проект радио «ПЛН FM» и регионального отделения «Деловой России». По понедельникам в 12:04 представители регионального бизнес-сообщества рассказывают о вызовах, которые им приходится преодолевать, о путях решения проблем, о своих успехах и достижениях, об актуальных трендах и тенденциях. Ведущая — исполнительный директор регионального отделения «Деловой России» Галия Акчурина.

Трансляция завершена 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 169 человек
24.11.2025, 13:150 Женщины впервые участвовали в Кубке Псковской области по гиревому спорту 24.11.2025, 13:060 Певец Акмаль даст сольный концерт в Пскове: остались последние билеты 24.11.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Надо ли запрещать вейпы и как вернуть доверие к депутатам? 24.11.2025, 13:000 Здание бывшей типографии в Новоржеве продают за 1 рубль
24.11.2025, 12:560 ТОС обустроил пляж с зоной отдыха в псковской деревне Голубово 24.11.2025, 12:540 Пыталовец предстанет перед судом за удар тарелкой по голове знакомого 24.11.2025, 12:510 Рост наличных в обращении подскочил в пять раз за последние месяцы 24.11.2025, 12:500 «Постскриптум»: Надо ли запрещать вейпы и как вернуть доверие к депутатам?
24.11.2025, 12:430 «Придумано и сделано в России»: табурет «Клубок» 24.11.2025, 12:380 86 жилых домов ввели в эксплуатацию в Великих Луках за девять месяцев 24.11.2025, 12:350 Стартовала научная конференция «Земля Псковская, древняя и современная» 24.11.2025, 12:280 Предновогодние корпоративы в гостинично-ресторанном комплексе «ПушкинЪ»
24.11.2025, 12:220 Hyundai и Chery изъяли у водителей за нетрезвую езду по псковским дорогам 24.11.2025, 12:120 Выходной день объявили на нескольких объектах псковского музея 24 ноября 24.11.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция проекта «Деловой полдень» 24.11.2025, 12:020 Фотофакт: Рождественскую инсталляцию установили в центре Пскова
24.11.2025, 11:560 Николай Козловский озвучил среднюю зарплату великолучан 24.11.2025, 11:440 «Прямая линия» с губернатором Михаилом Ведерниковым пройдет 3 декабря 24.11.2025, 11:330 Touareg столкнулся с трактором на перекрёстке улиц Рокоссовского и Байкова в Пскове  24.11.2025, 11:320 Наладчик станков ЗАО «ЗЭТО» Сергей Березин станет героем программы «Люди труда»
24.11.2025, 11:130 Юрий Сорокин, Елена Лунгу и Ирина Толмачёва примут граждан на последней неделе ноября 24.11.2025, 11:060 На издание опочецкого тома книги «Солдаты Победы» могут выделить 1,2 млн рублей 24.11.2025, 10:510 Жилой дом горел в порховской деревне Уда 24.11.2025, 10:450 «Деловой полдень»: Тренды современной косметологии 
24.11.2025, 10:420 Нескольких автолюбителей оштрафуют за парковку на зеленой зоне в Пскове 24.11.2025, 10:350 Балкон загорелся на улице Балтийской в псковской деревне Борисовичи 24.11.2025, 10:240 Коммунальные службы Великих Лук перешли в усиленный режим работы из-за снегопада 24.11.2025, 10:200 Жилой дом горел на улице Ветеранов в Опочке
24.11.2025, 10:160 Антон Мороз проведет в Пскове личный прием граждан 27 ноября 24.11.2025, 10:001 Опухоль мозга выявили у псковички после лечения рака молочной железы 24.11.2025, 09:440 Нотариусов с 24 ноября обязали сообщать наследникам о долгах умершего 24.11.2025, 09:310 Какой будет геомагнитная обстановка на Земле, рассказали ученые
24.11.2025, 09:150 Более четверти россиян хотят найти подработку перед Новым годом — исследование 24.11.2025, 09:000 Обязательную регистрацию при аренде самоката могут ввести в 2026 году 24.11.2025, 08:400 Псковская область сохранила 51 место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в бизнес 24.11.2025, 08:200 Мошенники стали создавать фейковые интернет-магазины с морепродуктами
24.11.2025, 08:000 Участок дороги на улице Рокоссовского перекрыли в Пскове до 1 декабря 24.11.2025, 07:300 Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях увеличат до миллиона 24.11.2025, 07:001 Филолог рассказала, когда изменится темп речи россиян 24.11.2025, 01:220 Псковская «Дружина» помогла отыскать двух пропавших мальчиков
23.11.2025, 22:000 Эксперты развеяли мифы о беременности 23.11.2025, 21:300 Митрополит Матфей совершил всенощное бдение в храме Успения Пресвятой Богородицы 23.11.2025, 21:000 Ученик псковской музыкальной школы принял участие в церемонии награждения «Петербург рисует Чайковского» 23.11.2025, 20:400 Концерт к 185-летию Петра Чайковского. ФОТОРЕПОРТАЖ
23.11.2025, 20:300 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 24 ноября 23.11.2025, 20:000 Сельский клуб в деревне Стехново Новоржевского округа обрёл новый облик благодаря ТОС 23.11.2025, 19:300 Знакомый незнакомец: концерт к 185-летию Петра Чайковского представили в псковской филармонии 23.11.2025, 19:030 «Занятные пируэты» на круговом перекрестке в Пскове попали на видео
23.11.2025, 19:001 Мисс Псков 2025 стала 16-летняя Мирослава Милая 23.11.2025, 18:300 Великолукский отряд «След» тренирует собак для поиска пропавших людей 23.11.2025, 18:000 Дорожные полицейские встретились с порховскими школьниками и пенсионерами 23.11.2025, 17:300 При храме святого Александра Невского состоялась лекция о псковском епископе
23.11.2025, 17:002 Снег и переохлаждённый дождь прогнозируют в Псковской области 24 ноября 23.11.2025, 16:300 Концерт пианиста Ивана Колбашова пройдёт в Пскове 23.11.2025, 16:000 Фотофакт: В Пскове установили новые украшения к Новому году и Рождеству 23.11.2025, 15:400 Сильный снег ожидается по Псковской области с периода 20-23 часов 23 ноября
23.11.2025, 15:201 Первые пять экоуроков провели в псковских школах в рамках проекта «Зеленая область» 23.11.2025, 15:000 В Псковской области мошенники стали представляться курьерами 23.11.2025, 14:400 «Придумано и сделано в России»: скульптуры по мотивам кукол-панок 23.11.2025, 14:200 Псковские активисты заняли десять призовых мест в финале конкурса «Большая перемена»
23.11.2025, 14:000 Презентация сборника псковских путеводителей XIX века состоялась в библиотеке на Конной 23.11.2025, 13:400 Сезон Школьной лиги КВН «Астра Видео» открыли в псковском Доме молодежи. ФОТО 23.11.2025, 13:200 В псковском Дендропарке замечены два лебедя 23.11.2025, 13:000 Выставка «Урок равновесия» в Изборске представляет счеты
23.11.2025, 12:400 Фестиваль-лаборатория танцевального проекта «Проекция» пройдёт в Пскове 23.11.2025, 12:200 Музейное кафе «Блинная» в Изборске будет закрыто на санитарный день 23.11.2025, 12:000 Спортивный комплекс «Олимп» принял Открытый день дзюдо 23.11.2025, 11:300 Появилась новая схема мошенничества в Псковской области
23.11.2025, 11:000 Минздрав России разрешил использование двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов 23.11.2025, 10:300 Молодых аистов переселили в тепло до весны в псковском подворье 23.11.2025, 10:001 Сменился заместитель главного врача по профилактике и борьбе со СПИД в Пскове 23.11.2025, 09:300 Международный день акварели отмечается 23 ноября
23.11.2025, 09:000 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 23 ноября 22.11.2025, 22:000 Подвены итоги XXXI юношеских Кутузовских чтений в Пскове 22.11.2025, 21:300 Почти треть российских руководителей составляют женщины - аналитики 22.11.2025, 21:000 В Пыталовском районе возбуждено уголовное дело по факту избиения женщины
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru