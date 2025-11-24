Общество

Новогоднюю елку в псковском стиле украсят для «Гельдта» местные ремесленники

Ресторан «Гельдт» в этом году подготовил для гостей особенный новогодний подарок. Вместо привычного оформления здесь создадут атмосферное праздничное пространство, вдохновленное ремесленными традициями Псковского края. Центральным элементом станет елка, украшенная уникальными авторскими игрушками, созданными местными мастерами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ресторане.

Фотографии: «Гельдт»

Темой оформления выбрана красная огненная лошадь — символ энергии, силы и грядущего обновления. Этот образ станет лейтмотивом праздничных украшений в тематике русского Нового года, создавая атмосферу настоящего зимнего праздника.

Как сообщает команда ресторана, работа над проектом уже в самом разгаре. Организаторы активно взаимодействуют с ремесленниками региона, чтобы собрать коллекцию эксклюзивных украшений. Первые партии рукотворных игрушек уже прибыли в ресторан и в ближайшее время займут свои места на волшебной елке.

«Мы получили множество заявок от мастеров, работающих в самых разных техниках. Каждое предложение внимательно рассматривается, а связь с участниками поддерживается лично — ведь для нас важно, чтобы проект стал по-настоящему общим делом, некоторые из игрушек едут к нам с других городов по почте», — отметили в «Гельдте».