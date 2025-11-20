Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Надо ли запрещать вейпы и как вернуть доверие к депутатам?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.
Основные темы программы сегодня:
• Новые предложения Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.
• Неделя визитов: делегация Абхазии к нам, а мы – в Витебск.
• Областное Собрание приняло бюджет-2026 в I чтении.
• Первый снег в Пскове не создал коллапса, но в шиномонтажах водители готовы были драться за очередь – на пороге зима.
• И как вернуть доверие к депутатам? Об этом поговорим в политическом блоке вместе с обозревателем и главным редактором интернет-портала ПЛН Александром Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.