Общество

В Пскове выявили семерых бывших мигрантов, скрывавшихся от воинской службы

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону на территории города Пскова провели рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе.

Сотрудники организовали оперативно-профилактические мероприятия для выявления граждан мужского пола, которые прибыли из-за рубежа и получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет.

В результате рейда проверили более 20 граждан. Среди них выявили семь новых призывников, которые не состояли на воинском учете. Их доставили в военный комиссариат.

Сотрудники разъяснили всем гражданам правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства. Они также сообщили о праве поступления на военную службу по контракту или трудоустройства в качестве гражданского персонала в Вооруженные силы РФ.