«Лаборатория Касперского» защитит клиентов Т1 Облако от DDoS-атак

«Лаборатория Касперского» и Т1 Облако (входит в ИТ-холдинг Т1), один из ведущих провайдеров облачных услуг в России, подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнёрства компании внедрили совместное решение для защиты клиентов Т1 Облако от DDoS-атак на базе Kaspersky DDoS Protection в облачную платформу провайдера. Оно обеспечивает многоуровневую фильтрацию трафика и гарантирует бесперебойную работу сервисов даже при крайне интенсивных кибератаках.
По данным «Лаборатории Касперского», летом 2025 года число DDoS-атак на российские компании почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числе основных целей — финансовая отрасль, онлайн-ретейл и госсектор — сферы, где очень критична доступность клиентских сервисов, а любой сбой вызывает общественный резонанс. Наблюдаемая динамика говорит о том, что DDoS-атаки остаются одним из самых распространённых и разрушительных инструментов в арсенале злоумышленников.
Совместное решение «Лаборатории Касперского» и Т1 Облако поможет компаниям защититься от действий атакующих: после настройки ресурсов заказчика весь трафик будет перенаправляться в сеть Kaspersky DDoS Protection и проходить глубокую многоуровневую проверку — вплоть до прикладного уровня L7. Это позволит блокировать даже наиболее сложные кибератаки и обеспечит стабильную работу широкому кругу заказчиков — как из корпоративной среды, так и из госсектора.
Kaspersky DDoS Protection — облачное решение, которое способно обнаруживать и предотвращать распределённые сетевые атаки типа «отказ в обслуживании» на всех сетевых уровнях OSI (Open Systems Interconnection, модель взаимодействия открытых систем). В основе его работы лежит интеллектуальный анализ всего входящего трафика. Kaspersky DDoS Protection стал первым продуктом в своём классе, который был сертифицирован на соответствие требованиям ФСТЭК к системам защиты от DDoS-атак.