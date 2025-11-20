Псковcкая обл.
Общество

«Лаборатория Касперского» защитит клиентов Т1 Облако от DDoS-атак

24.11.2025 17:28|ПсковКомментариев: 0

«Лаборатория Касперского» и Т1 Облако (входит в ИТ-холдинг Т1), один из ведущих провайдеров облачных услуг в России, подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнёрства компании внедрили совместное решение для защиты клиентов Т1 Облако от DDoS-атак на базе Kaspersky DDoS Protection в облачную платформу провайдера. Оно обеспечивает многоуровневую фильтрацию трафика и гарантирует бесперебойную работу сервисов даже при крайне интенсивных кибератаках.

По данным «Лаборатории Касперского», летом 2025 года число DDoS-атак на российские компании почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числе основных целей — финансовая отрасль, онлайн-ретейл и госсектор — сферы, где очень критична доступность клиентских сервисов, а любой сбой вызывает общественный резонанс. Наблюдаемая динамика говорит о том, что DDoS-атаки остаются одним из самых распространённых и разрушительных инструментов в арсенале злоумышленников.

Совместное решение «Лаборатории Касперского» и Т1 Облако поможет компаниям защититься от действий атакующих: после настройки ресурсов заказчика весь трафик будет перенаправляться в сеть Kaspersky DDoS Protection и проходить глубокую многоуровневую проверку — вплоть до прикладного уровня L7. Это позволит блокировать даже наиболее сложные кибератаки и обеспечит стабильную работу широкому кругу заказчиков — как из корпоративной среды, так и из госсектора.

«Мы рады объявить о сотрудничестве с "Т1 Облако” — одним из лидеров российского рынка облачных технологий, который уделяет особое внимание вопросам киберустойчивости своих сервисов. Для нас это партнёрство — важный шаг в развитии решений для защиты отечественных организаций от DDoS-атак. Объединив усилия, мы сможем предложить ещё большему числу заказчиков надёжный продукт, соответствующий вызовам современного киберпространства. Это открывает новые возможности для бизнеса и укрепляет наши позиции на ИБ-рынке», — комментирует вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова.
«Устойчивость к кибератакам — один из ключевых приоритетов для Т1 Облако и наших клиентов. Сложность атак растёт, поэтому критически важно объединять экспертизу и технологии лидеров рынка. Партнёрство с "Лабораторией Касперского“ усиливает экосистему облачных сервисов и обеспечивает дополнительный уровень защиты и повышает доверие наших клиентов», — отметил директор по развитию бизнеса Т1 Облако Георгий Джабиев.

Kaspersky DDoS Protection — облачное решение, которое способно обнаруживать и предотвращать распределённые сетевые атаки типа «отказ в обслуживании» на всех сетевых уровнях OSI (Open Systems Interconnection, модель взаимодействия открытых систем). В основе его работы лежит интеллектуальный анализ всего входящего трафика. Kaspersky DDoS Protection стал первым продуктом в своём классе, который был сертифицирован на соответствие требованиям ФСТЭК к системам защиты от DDoS-атак.

Источник: Псковская Лента Новостей
