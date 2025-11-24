Общество

Договоры на поставку уличных светильников в Великих Луках признали недействительными

Суд признал недействительными договоры, заключенные между администрацией города Великие Луки и ООО «Русский свет» на поставку светильников для уличного освещения, и обязал выплатить взыскания с ООО «Русский свет» в пользу администрации города в размере 681 408 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Фото: архив ПЛН

Требования о признании договоров недействительными рассмотрены судом по иску прокурора, после проведенной им проверки исполнения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для администрации города Великие Луки. Прокурор квалифицировал договоры как единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную двумя договорами для формального соблюдения требований пункта 4 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ с целью уклонения от проведения конкурентной закупки, поскольку общая сумма договоров составила 681 408 рублей.

Суд установил, что искусственное «дробление» единой закупки на множество закупок не соответствует целям законодательного регулирования в сфере осуществления государственных (муниципальных) закупок, в связи с чем признал требования прокурора обоснованными. Кроме того, суд указал, что признание контрактов, заключенных с нарушением требований закона № 44-ФЗ, ничтожными сделками свидетельствует об осуществлении обществом поставки товаров в отсутствие таких контрактов, что не порождает право требовать оплаты соответствующего предоставления.

Соответствующее решение суд принял 14 ноября.