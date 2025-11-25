Общество

В РФ утвердили порядок передачи в МВД данных о детях-иностранцах

Утвержден порядок передачи в МВД данных о детях-иностранцах, соответствующий закон вступает в январе 2026 года, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

«С 28 января 2026 года в России вступит в силу федеральный закон от 31 июля 2025 года № 314-ФЗ, предусматривающий обмен данными о детях мигрантов между МВД России и органами управления образованием», — говорится в сообщении.

Уточняется, что МВД будет сообщать в органы управления образованием о постановке на миграционный учет или снятии с учета детей иностранных граждан, что позволит оперативно определять потребности в их обучении.

В свою очередь, Минпросвещения России и местные органы управления образованием будут предоставлять в МВД России информацию об обращении родителей иностранного гражданина (в том числе включенных в реестр контролируемых лиц) о зачислении его в школу или колледж, результаты тестирования на знание русского языка, данные, подтверждающие факт зачисления ребенка в образовательное учреждение или факт отчисления, пишет РИА Новости.

После запуска информационного обмена Минпросвещения России будет оказывать методическую поддержку региональным органам управления образованием.

Информация о несовершеннолетних иностранных гражданах и лицах без гражданства будет поступать в региональные информационные системы несовершеннолетних из «витрины данных» МВД России, обновляться данными о несовершеннолетних иностранных гражданах и лицах без гражданства из региональных информационных систем и возвращаться в государственную информационную систему миграционного учета МВД России.