Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 26 ноября

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 26 ноября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью без существенных осадков, по юго-востоку области слабый снег. Днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, по югу области умеренные, по северу области без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до -7 градусов, днем столбик термометра покажет от -3 до +2 градусов.

Атмосферное давление низкое.