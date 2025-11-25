Общество

Жительница Острова осуждена за кражу 56 тысяч рублей у родственницы

Островской городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетней местной жительницы, обвиняемой в краже денег у своей родственницы. Как установило следствие, в конце августа этого года девушка, находясь в гостях, похитила из шкафа 56 000 рублей, пока ее действия оставались незамеченными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Согласно материалам дела, подсудимая действовала умышленно: подошла к шкафу, убедилась, что за ней никто не наблюдает, и похитила денежные средства. После этого она скрылась с места преступления и распорядилась чужими деньгами по своему усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб. В судебном заседании девушка вину в совершении указанного преступления полностью признала.

Приговором суда несовершеннолетняя подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ, ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов.

Заявленный потерпевшей гражданский иск судом удовлетворен.