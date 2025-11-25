Общество

Пскович предстанет перед судом за кражу игрушек-трансформеров из магазина

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в серии краж игрушек. Молодой человек, 2004 года рождения, проходит по статьям о тайном хищении чужого имущества и покушении на кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что молодому человеку понравились игрушки- трансформеры, одну из них он похитил в один день и подарил ее незнакомому мальчику на улице, затем на второй день вновь решил похитить аналогичную игрушку, однако был задержан сотрудниками магазина.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.