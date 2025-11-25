Псковские учителя стали участниками пятого съезда Общества русской словесности

Представители псковской гимназии №29 — заместитель директора по воспитательной работе Наталья Иванова и учитель русского языка и литературы Вячеслав Новиков — принимают участие в съезде Общества русской словесности. Его работа стартовала в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова во вторник, 25 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
К съезду приурочен международный научно-педагогический форум «Слово исторической правды», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Перед участниками выступили министр просвещения Сергей Кравцов, председатель Общества русской словесности, святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий.
Заместитель директора по воспитательной работе Наталья Иванова подчеркнула, что пятый съезд Общества русской словесности демонстрирует высокий уровень организации и профессионализма выступающих. «Поднимаются значимые вопросы сохранения чистоты русского языка и популяризации классической литературы. Общение участников способствует формированию новых инициатив и проектов, направленных на развитие филологической науки и практики», — заключила педагог.
Участниками съезда стали учителя, методисты, преподаватели и учащиеся высших учебных заведений, сотрудники научно-исследовательских центров, руководители образовательных учреждений, сотрудники музеев, библиотек, издательств, писатели и деятели искусства.
На протяжении нескольких дней они обсудят науку и образование во время Великой Отечественной войны, военную журналистику, работу переводчиков на службе Отечества, сохранение культурно-исторического и языкового наследия: новые возможности в эпоху искусственного интеллекта. Также среди заявленных тем — «Архивы и цифровые ресурсы о Великой Отечественной войне», «Роль музеев и библиотек в сохранении исторической памяти», «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в школе и вузе» и «Молодежные проекты, посвященные сохранению исторической памяти».
Кроме того, в рамках форума планируется провести конкурс открытых уроков и литературную игру, посвященные 80-летию Великой Победы.