Псковские учителя стали участниками пятого съезда Общества русской словесности

Представители псковской гимназии №29 — заместитель директора по воспитательной работе Наталья Иванова и учитель русского языка и литературы Вячеслав Новиков — принимают участие в съезде Общества русской словесности. Его работа стартовала в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова во вторник, 25 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

К съезду приурочен международный научно-педагогический форум «Слово исторической правды», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Перед участниками выступили министр просвещения Сергей Кравцов, председатель Общества русской словесности, святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий.

«Работа пятого съезда Общества русской словесности проходит на высоком уровне, собрав лучших специалистов-филологов и преподавателей со всей страны. Обсуждаются важные вопросы современного состояния русского языка, литературы и методики преподавания, что позволит выработать новые подходы и рекомендации для дальнейшего развития науки и образования. Атмосфера мероприятия, теплая и дружеская, способствует плодотворному общению и обмену опытом среди участников», — сказал Вячеслав Новиков.

Заместитель директора по воспитательной работе Наталья Иванова подчеркнула, что пятый съезд Общества русской словесности демонстрирует высокий уровень организации и профессионализма выступающих. «Поднимаются значимые вопросы сохранения чистоты русского языка и популяризации классической литературы. Общение участников способствует формированию новых инициатив и проектов, направленных на развитие филологической науки и практики», — заключила педагог.

Участниками съезда стали учителя, методисты, преподаватели и учащиеся высших учебных заведений, сотрудники научно-исследовательских центров, руководители образовательных учреждений, сотрудники музеев, библиотек, издательств, писатели и деятели искусства.

На протяжении нескольких дней они обсудят науку и образование во время Великой Отечественной войны, военную журналистику, работу переводчиков на службе Отечества, сохранение культурно-исторического и языкового наследия: новые возможности в эпоху искусственного интеллекта. Также среди заявленных тем — «Архивы и цифровые ресурсы о Великой Отечественной войне», «Роль музеев и библиотек в сохранении исторической памяти», «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в школе и вузе» и «Молодежные проекты, посвященные сохранению исторической памяти».

Кроме того, в рамках форума планируется провести конкурс открытых уроков и литературную игру, посвященные 80-летию Великой Победы.