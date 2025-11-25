Общество

Псковичам перечислили простые экопривычки, доступные каждому

Что такое экопривычки и почему далеко не все люди внедряют их в повседневную жизнь, рассказал руководитель некоммерческой организации «Экомудрость» Алексей Жуковский в программе «Экосреда», вышедшей на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Экопривычки — это простые действия, которые человек может встроить в повседневную жизнь, чтобы помочь планете и снизить нагрузку на экологию. В России самые популярные экопривычки — это экономия электроэнергии (63%) и воды (51%). При этом эти поступки часто мотивированы желанием сэкономить семейный бюджет, но постепенно перерастают в заботу об экологии. К экопривычкам относят также раздельный сбор отходов и использование многоразовых предметов.

Казалось бы: правило выключать воду при чистке зубов — простое, но не все его соблюдают. Руководитель «Экомудрости» Алексей Жуковский связывает это с уровнем экокультуры. Он упомянул школьные годы, когда раздельный сбор мусора «был не в почёте»: «Я не могу вспомнить ни одного одноклассника, который бы этим занимался». Сейчас картина меняется: «Каждый третий знакомый как-то связан с этим: кто-то батарейки сдаёт, кто-то мусор сортирует, кто-то крышечки приносит, кто-то в принципе следит за экотрендами, уменьшает свой след», — отметил гость студии.

Экокультура начала активное развитие примерно в последние десять лет. По словам Алексея Жуковского, раньше не было необходимой инфраструктуры, и даже учителя говорили: «Зачем сортировать мусор, если это всё пойдёт в одну большую кучу?» Сейчас инфраструктура развивается, и вместе с ней сторонников экопривычек становится больше.

В эфире отметили, что в настоящее время экологическую тематику активно освещают в школах и вузах, а в интернете растёт количество материалов об осознанном образе жизни. Всё больше людей учатся минимизировать вред природе. Многие начинают с простых шагов: покупают биоразлагаемые пакеты, обращают внимание на виды пластика и выбирают продукты в экоупаковках.

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».