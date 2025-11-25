Общество

Ограниченная доступность

В последние годы в Псковской области много делается в плане создания беспрепятственного доступа людей с инвалидностью и так называемых маломобильных категорий граждан в учреждения образования, здравоохранения, культуры. Но все же «доступная среда» не становится для них абсолютно досягаемой. Скорее, она похожа на мобильный интернет, который мы имеем в последнее время. Вроде видишь значок 4G, но надо что-то посмотреть — а сайт не загружается.

Так и здесь: вроде пандусы на каждом шагу, и по десять специальных машиномест у каждого торгового центра, а хочет человек на коляске без сопровождения куда-то отправиться — и сразу сталкивается со множеством проблем. То ступеньки, то поребрики, то доступ на парковку закрыт.

О том, в каких сферах остаются проблемы доступности для инвалидов, что предпринимают городские власти и общественники для решения этих вопросов, узнала Псковская Лента Новостей.

Вопрос комфорта

Начнем с хорошего. Магазины, поликлиники, библиотеки, офисные здания, особенно те, что недавно были отремонтированы — оборудованы либо пандусами, либо подъемниками, а то и тем и другим сразу. Тротуары также стали удобны, как инвалидам, так и мамам с колясками, велосипедистам. Практически во всех торговых центрах есть специальные туалетные кабины с широкими дверными проемами и со специальными поручнями возле сантехники, а к городским низкопольным автобусам мы уже настолько привыкли, что общественный транспорт со ступенями кажется каким-то динозавром.

Отмечают положительные изменения и люди с ОВЗ. «Если объективно, то стало лучше с инфраструктурой улично-дорожной сети. В Пскове понижение бордюрного камня стало на 8 из 10 объектов делаться», - говорит псковский общественник Сергей Самокиш. У мужчины нет инвалидности, но проблемы недоступности «доступной среды» знает не понаслышке: его брат передвигается на коляске.

При этом Сергей отмечает, что далеко не всегда подрядчики при строительстве тротуаров выполняют все нормативы. «В 2023 году сдали объект вдоль рынка по Алмазной и новый тротуар сделали по обе стороны. Дети по этому тротуару на той стороне, где рынок, ездят со скейт-парка. И до осени этого года там не было понижения бордюрного камня, хотя новый тротуар сделан», - привел конкретный пример общественник.

Есть и другие проблемы, с которыми регулярно сталкиваются люди с инвалидностью. По его словам, при капремонте школ не соблюдаются требования ФЗ-№181 о создании беспрепятственного доступа к объектам. «Сдали после капремонта школу №13 в Пскове - не сделали входную группу доступной для детей-инвалидов. А это единственная школа в микрорайоне Кресты!», - говорит он.

Новая школа на Юбилейной оборудована пандусом, но, по словам Сергея, он настолько «высокий и длинный, что ребенку, который поднимется на коляске, еще полчаса потребуется, чтобы отдышаться». «Мы с Федором Постновым (председатель псковской общественной организации инвалидов «Ковчег»- прим.ред) просили сделать входную группу без ступенек. Но нам ответили, что это типовой проект», - вспоминает он.

«Острейшей проблемой» пскович называет недоступные входные группы и общее домовое имущество: подъезды, тамбуры, почтовые ящики в многоквартирных домах. Часто чтобы добраться до лифта, необходима подъемная платформа, которая может быть неисправна. Не во всех городских поликлиниках есть лифты для маломобильных граждан.

Правда, проблема лифтов в медучреждениях постепенно решается. Соответствующий требованиям о доступной среде лифт есть в поликлинике №3, им активно пользуются и люди с ОВЗ, и просто пожилые пациенты. Как пояснили в министерстве здравоохранения Псковской области, в следующем году в отделении профилактики поликлиники на Кузбасской Дивизии, 23Б тоже появится лифт.

Также в министерстве отметили, что «все маломобильные пациенты могут получать медпомощь на дому, для этого необходимо обратиться в поликлинику».

Разъяснение дали и по частному вопросу, который озвучил Сергей Самокиш. По его словам, глухонемым людям сложно вызвать врача на дом: они записываются через Госуслуги, а когда звонит робот, не могут подтвердить запись и, соответственно, попасть на прием.

«Глухонемые записываются через Госуслуги, но эта запись остается активной. Им действительно перезванивает робот, но если глухонемой пациент не ответит, ничего не изменится и не отменится», - пояснили в министерстве.

Кроме того, в будущем планируется сопровождение таких пациентов в поликлиниках сурдопереводчиком.

Еще одна сложность для людей с ОВЗ связана с недоступностью городских модульных туалетов. На массовых событийных мероприятиях нет парковок для инвалидов, возможности оплатить покупку в терминале, не передавая банковскую карту третьим лицам. Также объекты туризма, включая модульные отели, игнорируют потребности людей с инвалидностью. «Даже новые стационарные гостиницы пренебрегают созданием доступной среды: нет парковок, адаптированных входных групп, санузлов, номерного фонда, доступных ресепшн, ресторанов и спа-комплексов», - перечисляет Сергей Самокиш.

Есть претензии и к новым объектам: «Здание библиотеки им. И.И. Василева (бывший «Октябрь») недоступно. Уличная подъемная платформа неисправна и не принята на баланс администрацией у подрядчика. Пандус к платформе также выполнен с нарушениями».

Проблемы с этим объектом подтверждает и заместитель председателя Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов, директор АНО Региональный экспертный центр «Доступная среда» Эдуард Малин: «Проект мы очень долго согласовывали, подключались все эксперты. Мы предлагали проектировщикам сделать пандус, который должен был уходить направо и за угол, для того, чтобы он не бросался в глаза. Пандус более удобен в эксплуатации, потому что он не требует какого-то технического супердорогого обслуживания. Но нам предложили такой вариант, как подъемная платформа. Однако во время предварительной проверки перед запланированной приемкой она три раза застревала вместе с человеком на платформе. Ее обещали демонтировать и убрать».

В пресс-службе администрации города пояснили, что проектом реконструкцией библиотеки им. Василева действительно была предусмотрена установка подъемного устройства. «Оборудование было смонтировано и находилось в эксплуатации, однако в данный момент его работа нарушена. В связи с этим в рамках гарантийных обязательств с подрядчиком ведется претензионная работа, направленная на замену данного подъемника. Внутри здания установлен лифт, который обеспечивает возможность посещения всех этажей любыми категориями посетителей.

Еще один непонятный момент: рядом со зданием сделали парковку для инвалидов. Но доступ на нее закрыт полусферами. В администрации объяснили ситуацию: «Относительно установки полусфер: данная мера является временной и связана с неисправностью шлагбаума. Вопрос ремонта шлагбаума также фигурирует в претензионных письмах в адрес подрядчика».

Если закон не исполняют

Что касается транспорта, то если в Пскове есть автобусы, на которых могут перемещаться инвалиды, то в пригородном сообщении с доступностью услуги большие проблемы. «На маршрутах отсутствуют автобусы с откидными пандусами, а автостанции имеют недоступные платформы. Во многих населенных пунктах, таких как Струги Красные, перевозки осуществляет частный предприниматель на автобусах ПАЗ, которые изначально не предназначены для перевозки маломобильных пассажиров», - пояснил Сергей Самокиш.

Добраться куда-то поездом — тоже проблема: «многие платформы на станциях в населенных пунктах остаются физически недоступными для таких граждан». «Проблема носит системный характер. Необходимо на всех уровнях — от органов власти до бизнес-сообщества — прорабатывать создание доступной среды. Это вопрос комфорта для всех категорий граждан, а не только для людей с инвалидностью», - уверен общественник.

Поэтому многие острые вопросы люди с ОВЗ вынуждены решать, обращаясь в правоохранительные органы. «Принимая во внимание острую социальную значимость вопросов защиты прав инвалидов, включая обеспечение доступности объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения, данная сфера подвержена особому вниманию со стороны органов прокуратуры», - говорит старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова.

По ее словам, за 9 месяцев текущего года по вопросам охраны прав инвалидов и престарелых, а также нарушения пенсионного законодательства (отдельно статистические показатели обращений по вопросам доступной среды не формируются) в прокуратуру области поступило 172 обращения граждан, из них обоснованными признаны 45.

«Массово выявлялись нарушения требований законодательства при обеспечении доступности для маломобильных групп населения объектов культуры, рекреационных зон (пляж, парки), учреждений социального обслуживания и здравоохранения, пешеходных переходов, в том числе подземного, пешеходных путей улично-дорожной сети, гостиничных объектов», - сообщает старший помощник прокурора.

Рахиба Сулейманова отмечает, что процесс устранения нарушений закона в сфере обеспечения доступности объектов для маломобильных групп населения всегда связан со значительными временными и финансовыми затратами. «Вместе с тем в случае непринятия достаточных мер к приведению объектов в соответствие с требованиями законодательства органы прокуратуры используют гражданско-правовые способы защиты прав граждан - обращение с исковыми заявлениями в суд», - поясняет она.

По словам помощника прокурора, создание для инвалидов равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества — это не только приведение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в соответствие с требованиями законодательства, но и обеспечение инвалидов некоторыми видами технических средств реабилитации, такими, как пандус.

Например, по результатам принятых прокуратурой области мер реагирования министерство социальной защиты Псковской области исключило из положения о порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации нормы, противоречащие требованиям федерального законодательства и влекущие дискриминацию инвалидов по признаку места проживания. Эти меры позволили оборудовать пандусы для более 50 человек с ОВЗ, проживающих в частных домах.

Незаметная работа 24/7

Впрочем, решение вопросов доступности через прокуратуру и суд — это уже крайние меры. Органы власти и общественные организации планомерно работают в этом направлении. «По поручению губернатора от 14 августа 2020 года была создана постоянно действующая рабочая группа по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан при осуществлении строительства, реконструкции, ремонта объектов капитального строительства и объектов благоустройства на территории области. Возглавляет ее заместитель главы региона, курирующий сферу ЖКХ», - сообщил зампредседателя областной организации Всероссийского общества инвалидов, директор АНО Региональный экспертный центр «Доступная среда» Эдуард Малин.

По его словам, появление этой рабочей группы — «не какой-то мертворожденный орган», а группа, где собираются представители различных министерств, общественных организаций инвалидов. «В качестве действующих сертифицированных экспертов туда входят три человека, среди которых, председатель Псковской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова. Мы работаем, обсуждаем наболевшие вопросы, предлагаем пути решения проблем», - сказал он.

По его словам, основные вопросы, которые приходится решать членам рабочей группы, связаны с нарушениями при строительстве, реконструкции и ремонте объектов, приводящими к недоступности для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан. Иногда виной тому недостаточная осведомленность строителей и заказчиков о требованиях к обеспечению доступности объектов.

«Я не оправдываю те организации, тех строителей, тех заказчиков, которые делают это все с нарушением, но в отдельных случаях проблемы требуют сложных решений. Мы сначала пытаемся решить вопрос с теми, кто должен это исправить, в случае бездействия или затягивания обращаемся в контрольно-надзорные органы. На территории области работают 10 сертифицированных экспертов, которые прошли обучение, знают нормативные документы, могут выехать на объекты. Работа не очень заметна для многих, но она ведется постоянно и ежедневно – 24/7», - говорит Эдуард Малин.

Проекты практически всех домов, которые строятся, проходят согласование с региональной организацией ВОИ. «Сейчас сданы или сдаются дома на Загородной 1, 3, в которых для доступа на первый этаж устанавливаются подъемные платформы. К ним есть определенные требования. В частности, грузоподъемность этой платформы должна быть не меньше, чем 250 килограмм на квадратный метр. То есть получается, если подъемная платформа 1,3 м на 1.1 м, то грузоподъемность должна быть не меньше, чем 350 кг. Мы за этим следим, в случае, если проектировщик предлагает в проекте не соответствующее нашим требованиям оборудование, мы это указываем, чтобы избежать проблем при комиссионной приемке дома на этапе получения разрешения на ввод этого здания в эксплуатацию», - рассказал Эдуард Малин.

Что касается случаев, когда платформа не работает, по словам зампредседателя региональной организации ВОИ, причиной неисправности могут быть в том числе действия жильцов. «Собственники делают ремонт, нанимают строителей, а те используют эту подъемную платформу, как обычную грузовую, кратно превышая максимально допустимый вес груза», - пояснил он. Поэтому в подобных случаях вопрос можно решить через управляющую компанию, которая отвечает за содержание общедомового имущества, своевременно информируя о фактах нарушений.

Чтобы было удобно всем

Конечно, легче исправлять ошибки в проекте. Поэтому до строительства нового здания или проведения реконструкции должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие доступность объекта. При этом Эдуард Малин обратил внимание на то, что должен работать принцип универсального дизайна — когда удобно всем. «Делать так, чтобы было комфортно инвалидам, но неудобно другим людям - тоже недопустимо. Поэтому мы ищем оптимальные варианты», - сказал он.

Говоря о доступности зданий новых школ, Эдуард Малин отметил, что пандус в гимназии на Юбилейной, который вызывает вопросы, на самом деле соответствует нормативам по углу наклона. При этом эксперт отмечает важность доступной среды в образовательных учреждениях: «Большая часть школ задействованы как избирательные участки. Туда приходят и пожилые, и инвалиды. Поэтому речь идет о доступности таких объектов не только для учащихся, педагогов и родителей, но и и других жителей города».

Региональное отделение ВОИ также занимается поиском финансовой поддержки для реализации социальных проектов. «Мы имеем право участвовать в конкурсах, пишем гранты. Например, при поддержке Министерства молодёжной политики для реализации проекта «Преодолевая барьеры» была выделена областная субсидия на покупку такого оборудования, как гусеничный ступенькоход марки Caterwil. Это российская разработка, электрическая коляска с функцией преодоления ступеней. Мы хотим, чтобы люди могли ознакомиться с таким оборудованием».

По его словам, стоимость такого ступенькохода достаточно высокая. Один приобрела организация, еще один - выделил производитель, чтобы люди могли воспользоваться оборудованием в тестовом режиме. «Нам известны случаи, когда инвалиды находят спонсоров, приобретают оборудование, а потом оказывается, что оно не такое хорошее как было в рекламе. Поэтому у нас испытать оборудование любой заинтересованный человек с проблемами опорно-двигательного аппарата может бесплатно»,- пояснил он.

Несколько лет назад организация выиграла президентский грант и приобрела автобус с подъемной платформой. Он также активно используется для помощи людям с ОВЗ и проведения мероприятий.

Одним словом, работа по созданию «доступной среды» проводится, но она сложная, и за короткий промежуток времени ее не выпонить. Есть и недопонимание со стороны подрядчиков, и большое количество старых зданий, где невозможно установить специальное оборудование. Но представители областного отделения ВОИ уверены, что работая единой командой вместе с органами власти, прокуратурой, общественностью, можно сделать псковский регион местом не только красивым, но и комфортным для проживания, в том числе, людей с с ограниченными возможностями здоровья.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой, Сергея Самокиша и регионального отделения ВОИ