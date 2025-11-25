Общество

В чем может быть подвох обозначений «эко» на товарах, рассказали псковичам

В чем может быть подвох обозначений «эко» на товарах, рассказал руководитель некоммерческой организации «Экомудрость» Алексей Жуковский в программе «Экосреда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Алексей Жуковский подробно рассказал о гринвошинге – термине из экологического маркетинга, который образован от слов «зеленый» и «отмывка». Он объяснил, что это «отбеливание репутации организации» и носит сугубо негативный характер.

Маркетологи быстро осознали, что маскироваться под «зелёное движение» – очень прибыльное дело, и стали продавать свои товары и услуги под предлогом их экологической устойчивости и минимального вреда для природы. Гость студии привел несколько примеров гринвошинга.

Один из самых распространенных – это напоминание в гостиничных номерах: «Если вы хотите постирать полотенце, скиньте на пол». Алексей Жуковский подчеркнул: «Здесь мы видим, как многие отели идут на такой путь, чтобы, грубо говоря, сэкономить на уборке номеров, хотя сам отель не заинтересован ни в какой экологической повестке. Мы можем заметить, что у него электричество неуправляемое: свет в коридорах ночью горит, нет датчиков движения, реагирующих на свет; а также неконтролируемый расход воды. То есть это больше маркетинговый ход». Он также добавил: «Самая удивительная запись, которую я видел в одном из отелей: "Мы поддерживаем зелёную повестку, поэтому уборку номеров производим реже, а полотенца необходимо менять непосредственно у персонала"». Руководитель «Экомудрости» отметил, что этот прием является самым безобидным.

Существуют и более целенаправленные подходы в деятельности компаний. Алексей Жуковский привел пример, когда «одна крупная сеть кофеен, ранее популярных, заменила пластиковые трубочки, соломинки для напитков, на крышечки под маркой "из перерабатываемого материала"».

«Оказалось, для изготовления подобных крышечек нужно на самом деле потратить в несколько раз больше ресурсов. Следующий момент: подсчитали, что такой материал перерабатывается всего лишь на 9% от всего объёма. Соответственно, это уловка маркетологов, которые специально прикрылись зелёной повесткой, что привело к крупным скандалам», - разъяснил гость студии.

Он также выделил скандал, коснувшийся одного концерна производителей автомобилей, который внедрил в программное обеспечение более 11 миллионов машин регулирование показателей экологичности, чтобы обходить множество законов. «В результате, когда это выяснилось, компания понесла потери акций, были написаны отзывы о машинах, топ-менеджмент уволили», – рассказал Алексей Жуковский.

В эфире пришли к выводу, что компании таким образом манипулируют гражданами, особенно сознательными, которые хотят войти в экоповестку с пользой, но, к сожалению, получается даже наоборот.

«На «зелёные» уловки организации и бренды идут целенаправленно, ради большей выгоды. Большинство людей, которое не знает, как отличить качественный товар, ведётся. Продукты в магазинах с обозначением «эко» активно продаются. Стоит признать, что сейчас мода на экологичность. Люди вовлечены в экологию, и множество товаров прячется под приставкой «эко». Есть отдельные линейки экологичных товаров, цена которых в несколько раз превышает цены аналогов», - заключил руководитель «Экомудрости».

Тем не менее отличить экологичный товар возможно, подчеркнул Алексей Жуковский. Существует международная сертификация, а также сертификации в каждой стране.

Сертификация экологичности товаров – это процесс, когда специальные аккредитованные компании полноценно изучают производство, от момента сбора ресурсов до конечного цикла жизни продукта, сверяя его с необходимыми показателями, действующими в том или ином государстве.

В России, например, это «Листок жизни» – зеленый листочек в круге, который означает, что товар соответствует нормам.

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».