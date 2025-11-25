ГТРК «Псков» отпраздновала две годовщины торжественным мероприятием

Торжественная церемония, посвященная 65-летию телевещания и 95-летию радиовещания государственной телерадиокомпании «Псков», состоялась сегодня, 26 ноября, в Городском культурном центре, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Среди присутствующих были руководители органов государственной власти и местного самоуправления, представители политических партий и общественных организаций, сотрудники правоохранительных структур, журналисты.
Поздравительные слова от себя лично и от областного Собрания депутатов высказал председатель регионального парламента Александр Котов. Он отметил профессионализм сотрудников и особо подчеркнул значительный вклад ветеранов ГТРК.
Отдельную благодарность председатель Собрания выразил молодым сотрудникам, которые пришли на смену ветеранам и «тщательно осваивают современные подходы к освещению событий и подаче информации».
Также перед собравшимися выступили депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский и глава Пскова Борис Елкин.
Директор компании, депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко поделилась своими чувствами и размышлениями о работе и отношении к Псковской области. Она отметила, что телевидение — это призвание, которое остается с человеком на всю жизнь. По её словам, «бывших телевизионщиков не бывает», поскольку все, кто вышел из стен ГТРК, навсегда остаются телевизионщиками.
Наталья Юрченко поблагодарила команду за труд и преданность делу, пожелав всем счастья и успехов: «Я благодарю каждого из сотрудников за тяжелую и трудную работу. Желаю любви и добра в ваших семьях, счастья и большого будущего».
Мероприятие сопровождалось торжественным награждением.
4 ноября 1960 года в Псковской области был запущен первый региональный телевизионный канал. В 1925 году началось вещание областного радио. В настоящее время телеканал «Россия 1» занимает лидирующую позицию в рейтинге телеканалов Российской Федерации по доле зрительской аудитории.
Коллектив медиахолдинга «Гражданская пресса» присоединяется к поздравлениям коллег.