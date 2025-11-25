Общество

ГТРК «Псков» отпраздновала две годовщины торжественным мероприятием

Торжественная церемония, посвященная 65-летию телевещания и 95-летию радиовещания государственной телерадиокомпании «Псков», состоялась сегодня, 26 ноября, в Городском культурном центре, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Среди присутствующих были руководители органов государственной власти и местного самоуправления, представители политических партий и общественных организаций, сотрудники правоохранительных структур, журналисты.

«Я искренне рад поздравить вас сразу с двумя юбилеями и, конечно, с Всемирным днём информации. ГТРК "Псков" — одна из немногих организаций, без которых сложно представить медиа-сообщество Псковской области. Ваш коллектив — носители старейших в нашем регионе профессиональных традиций, передаваемых из поколения в поколение. Это кузница кадров, откуда люди приходят в самые разные сферы. Вашу школу прошли многие журналисты области, сотрудники пресс-служб, рекламных агентств. Немало ваших сюжетов попадает в федеральную сеть, получая региональные и всероссийские награды. И тем самым они формируют и облик, и репутацию нашего региона. Причем не только для российской аудитории, ваши видеосюжеты на тему переселения соотечественников смотрят и за границей, они помогают привлекать к нам жителей из разных уголков земного шара», — выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Поздравительные слова от себя лично и от областного Собрания депутатов высказал председатель регионального парламента Александр Котов. Он отметил профессионализм сотрудников и особо подчеркнул значительный вклад ветеранов ГТРК.

«За это время здесь работало очень много замечательных людей, преданных своему делу, настоящих профессионалов. Огромное спасибо хочу сказать ветеранам нашей федеральной компании за их весомый вклад в развитие информационного общества в регионе», - сказал он.

Отдельную благодарность председатель Собрания выразил молодым сотрудникам, которые пришли на смену ветеранам и «тщательно осваивают современные подходы к освещению событий и подаче информации».

Также перед собравшимися выступили депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский и глава Пскова Борис Елкин.

Директор компании, депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко поделилась своими чувствами и размышлениями о работе и отношении к Псковской области. Она отметила, что телевидение — это призвание, которое остается с человеком на всю жизнь. По её словам, «бывших телевизионщиков не бывает», поскольку все, кто вышел из стен ГТРК, навсегда остаются телевизионщиками.

Наталья Юрченко поблагодарила команду за труд и преданность делу, пожелав всем счастья и успехов: «Я благодарю каждого из сотрудников за тяжелую и трудную работу. Желаю любви и добра в ваших семьях, счастья и большого будущего».

Мероприятие сопровождалось торжественным награждением.

4 ноября 1960 года в Псковской области был запущен первый региональный телевизионный канал. В 1925 году началось вещание областного радио. В настоящее время телеканал «Россия 1» занимает лидирующую позицию в рейтинге телеканалов Российской Федерации по доле зрительской аудитории.

Коллектив медиахолдинга «Гражданская пресса» присоединяется к поздравлениям коллег.