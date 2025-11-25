Правительство разработало второй пакет мер по защите от онлайн-мошенников

Правительство разработало второй пакет мер по защите россиян от онлайн-мошенников, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на «правительственном часе» в Совете Федерации.
«Планируется, что в ближайшее время инициатива будет внесена на рассмотрение депутатов», — заявили в его аппарате.
Григоренко уточнил, что правительство будет расширять практику с самозапретами для граждан, пишет РИА Новости.
Также доработан сервис подтверждения возраста по биометрии для покупки товаров онлайн, его запустят в ближайшее время.
С 1 июня вступил в силу закон о защите россиян от мошенников. Он включает около 30 мер, которые вводят поэтапно. На сегодняшний день действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.
Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября они имеют право отказаться от спам-звонков и установить через «Госуслуги» самозапрет на оформление сим-карт.