Общество

Правительство разработало второй пакет мер по защите от онлайн-мошенников

Правительство разработало второй пакет мер по защите россиян от онлайн-мошенников, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Планируется, что в ближайшее время инициатива будет внесена на рассмотрение депутатов», — заявили в его аппарате.

Григоренко уточнил, что правительство будет расширять практику с самозапретами для граждан, пишет РИА Новости.

«В том числе у нас идея — это введение обратного запрета на международные звонки, потому что большинство мошеннических звонков — это международные, и если хочешь воспользоваться международным звонком, просто подаешь заявление, и тебя оператор тут же подключает к международным звонкам», — пояснил вице-премьер.

Также доработан сервис подтверждения возраста по биометрии для покупки товаров онлайн, его запустят в ближайшее время.

С 1 июня вступил в силу закон о защите россиян от мошенников. Он включает около 30 мер, которые вводят поэтапно. На сегодняшний день действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.

Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября они имеют право отказаться от спам-звонков и установить через «Госуслуги» самозапрет на оформление сим-карт.