Общество

В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества перед Днем матери

27.11.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Мошенники в преддверии Дня матери начали применять новую схему с использованием искусственного интеллекта, имитирующего голос дочери или сына потенциальной жертвы, которые просят срочно перевести деньги, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Более 800 тысяч рублей выманили мошенники у псковичей : Псковская Лента Новостей / ПЛН

В этом году День матери в России отмечается 30 ноября.

«В преддверии Дня матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября, традиционно активизируются мошенники, которые подстраиваются под информационный повод: появляются фейковые акции, "выгодные" предложения и поддельные сервисы доставки. Люди, которые ищут подарки в интернете или планируют отправить посылку матерям, становятся особенно уязвимы», — сказал Антон Немкин.

Депутат подчеркнул, что набирает обороты новая схема с применением ИИ.

«Звонящий может имитировать голос дочери или сына, которые срочно покупают подарок маме и просят перевести деньги. Подобные сценарии опасны тем, что воздействуют на эмоции человека, количество таких атак в последние месяцы продолжает расти», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что одной из наиболее распространённых схем в этот период остаются фальшивые интернет-магазины, предлагающие цветы, косметику, бытовую технику и другие подарки по подозрительно низким ценам.

«Пользователей убеждают оплачивать заказ заранее, обещая быструю доставку к праздничной дате. После перевода средств продавец исчезает, а реклама таких площадок активно распространяется через социальные сети и мессенджеры», — рассказал парламентарий.

По его словам, также распространяются и фейковые уведомления от служб доставки.

«Гражданам рассылают СМС или сообщения о посылке ко Дню матери, которую якобы нужно подтвердить, оплатить или предоставить дополнительные данные. Переход по ссылке ведёт на поддельные сайты, где собираются персональные данные и реквизиты карт. Для убедительности мошенники копируют дизайн и логотипы крупных логистических компаний», — отметил он.

По словам парламентария, перед праздничными днями также увеличивается число поддельных благотворительных сборов, прикрывающихся акциями якобы для мам-одиночек или поддержки семей, пишет РИА Новости.

«Сборы распространяются через соцсети и массовые рассылки. Стоит тщательно проверять источники, не переходить по незнакомым ссылкам, не сообщать данные банковских карт и пользоваться только официальными сайтами проверенных магазинов, служб доставки и фондов», — заключил Антон Немкин.

Источник: Псковская Лента Новостей
опрос
Приходилось ли вам обращаться в приемные органов власти?
В опросе приняло участие 65 человек
