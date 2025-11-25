Общество

Каждый третий пскович полностью отказался от телевизора — опрос

39% экономически активных псковичей полностью игнорируют телевизор. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие экономически активного населения. Опрос проводился с 27 октября по 25 ноября.

Изображение: Шедеврум

Несмотря на высокий процент отказавшихся, среди тех, кто еще сохранил эту привычку, самым популярным жанром стали художественные фильмы — их предпочитают 26% псковичей. На втором месте расположились новости (19%), а третью позицию с равным результатом делят сериалы и документальные фильмы (по 16%).

Развлекательные программы предпочитают 14% респондентов, а спортивные трансляции и информационно-аналитические выпуски — по 10%. Интеллектуальные игры любят 7% опрошенных. Общественное-политические программы или ток-шоу предпочитают по 5%. Всего 4% горожан в числе любимых передач называли ТВ-версии концертов и театральных постановок.

Женщины значительно чаще мужчин выбирают художественные фильмы и телесериалы. Мужчины же чаще женщин интересуются спортивными передачами и информационно-аналитическими программами. При этом мужчины чаще заявляют и об игнорировании телевизора.

Респонденты старше 45 лет — главные фанаты художественных фильмов (42%) и новостей (29%). Молодежь до 25 лет демонстрирует наименьший интерес к этим жанрам (14 и 8% соответственно) и наиболее высокий — к сериалам (21%). Отказ от просмотра телевизора также более свойственен поколению Z: если среди 18—25-летних не смотрят ТВ 56%, то среди респондентов 45 лет и старше — лишь 25%.

Горожане с высшим образованием чаще выбирают художественные фильмы и новости. А вот обладатели среднего профессионального образования проявляют больший интерес к сериалам и документальным фильмам.

Респонденты с доходом от 150 тысяч рублей в месяц значительно реже смотрят телесериалы и развлекательные программы. Зато их интерес смещен в сторону спортивных, информационно-аналитических и общественно-политических программ.