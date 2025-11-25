Псковcкая обл.
Общество

Yota запускает платформу для обмена архивными тарифами между абонентами

27.11.2025 12:12

Yota представила сервис, который даёт возможность действующим клиентам предложить выгодные условия своего архивного тарифа другим и получить за это бонус. Для этого абонентам Yota достаточно разместить собственный тариф на платформе YotaАрхив. За его подключение новым пользователем владелец тарифа следующие полгода будет получать 20% от стоимости на собственный мобильный счёт, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «МегаФон»

Платформа YotaАрхив объединяет уникальные архивные предложения оператора, позволяя новым абонентам найти на ней выгодные условия уже закрытых для подключения тарифов. Новые пользователи могут выбирать из предложений, размещённых самими абонентами.

Добавить свой тариф на платформу может любой пользователь Yota в личном кабинете, нажав кнопку «Поделиться тарифом». После того, как предложением воспользуется новый абонент, владелец тарифа получит бонус в размере 20% от его стоимости на мобильный счёт. Сумма будет начисляться ежемесячно в течение полугода.

Кроме того, на платформе доступно пять тарифов от оператора, в том числе предложение с безлимитным интернетом и 300 минутами за 399 рублей в месяц. Для упрощения выбора предусмотрена удобная система фильтрации по ключевым характеристикам: стоимость, объём интернет-трафика и количество минут.

Определившись с подходящим вариантом, его можно забронировать на 20 суток, и он исчезнет из списка доступных другим пользователям предложений. Таким образом зарезервировать можно до пяти предложений.

Сразу после покупки абоненты, оформившие подключение, также смогут делиться своим тарифным планом. 

«В августе мы предложили потенциальным клиентам присоединиться к нам, скопировав тариф у друзей — абонентов Yota. Услуга оказалась популярной, однако нам стали задавать вопрос: что делать, если среди близких знакомых нет абонента Yota с подходящим тарифом? YotaАрхив полностью решает эту проблему. Теперь можно просто зайти на платформу и выбрать нужный набор минут, гигабайт и СМС по минимальной цене. Причём выбор можно сделать на основе широчайшего ассортимента тарифов, которыми долго и успешно пользуются наши абоненты», — говорит управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Напомним, что в августе текущего года МегаФон первым запустил услугу по переносу тарифа: абоненты любых операторов могут оформить сим-карту в МегаФоне и перенести на неё «копию» своего действующего тарифа. 

Источник: Псковская Лента Новостей
