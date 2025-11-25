Yota запускает платформу для обмена архивными тарифами между абонентами

Yota представила сервис, который даёт возможность действующим клиентам предложить выгодные условия своего архивного тарифа другим и получить за это бонус. Для этого абонентам Yota достаточно разместить собственный тариф на платформе YotaАрхив. За его подключение новым пользователем владелец тарифа следующие полгода будет получать 20% от стоимости на собственный мобильный счёт, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Фото предоставлены пресс-службой ПАО «МегаФон»
Платформа YotaАрхив объединяет уникальные архивные предложения оператора, позволяя новым абонентам найти на ней выгодные условия уже закрытых для подключения тарифов. Новые пользователи могут выбирать из предложений, размещённых самими абонентами.
Добавить свой тариф на платформу может любой пользователь Yota в личном кабинете, нажав кнопку «Поделиться тарифом». После того, как предложением воспользуется новый абонент, владелец тарифа получит бонус в размере 20% от его стоимости на мобильный счёт. Сумма будет начисляться ежемесячно в течение полугода.
Кроме того, на платформе доступно пять тарифов от оператора, в том числе предложение с безлимитным интернетом и 300 минутами за 399 рублей в месяц. Для упрощения выбора предусмотрена удобная система фильтрации по ключевым характеристикам: стоимость, объём интернет-трафика и количество минут.
Определившись с подходящим вариантом, его можно забронировать на 20 суток, и он исчезнет из списка доступных другим пользователям предложений. Таким образом зарезервировать можно до пяти предложений.
Сразу после покупки абоненты, оформившие подключение, также смогут делиться своим тарифным планом.
Напомним, что в августе текущего года МегаФон первым запустил услугу по переносу тарифа: абоненты любых операторов могут оформить сим-карту в МегаФоне и перенести на неё «копию» своего действующего тарифа.