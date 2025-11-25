Общество

Псковский начальник караула Дмитрий Петров стал победителем регионального этапа конкурса «Виват, офицеры!»

Офицер Дмитрий Петров стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Виват, офицеры!», который прошел на базе Псковского филиала Университета ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В конкурсе участвовали девять инициативных офицеров из учреждений УФСИН России по Псковской области.

Конкурсная программа включала этапы, проверявшие профессиональное мастерство, физическую выносливость, эрудицию и творческие способности участников. Соревнования начались с огневой подготовки, где офицеры стреляли из пистолета Макарова. Затем они продемонстрировали физические качества: бегали, отрабатывали приемы рукопашного боя и подтягивались на перекладине.

Конкурсанты также проверили свои теоретические знания, отвечая на вопросы о законодательстве РФ и ведомственных нормативных документах. Кульминацией состязаний стала творческая часть, на которой офицеры представили выступления в рамках задания «Реклама профессии» и конкурса талантов. Заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Дмитрий Алексеев приветствовал участников и пожелал им удачи.

Оценивало выступления конкурсантов жюри, в состав которого вошли представители Псковского филиала Университета ФСИН России и УФСИН России по Псковской области, а также проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Псковского государственного университета Светлана Воднева.

По итогам конкурса, призовые места распределились следующим образом: третье место занял начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии № 6 Георгий Гудыря, второе место завоевал начальник караула отдела охраны СИЗО-2 города Великие Луки Евгений Карпухин. Победителем стал Дмитрий Петров, начальник караула первого отделения по конвоированию. Специальный приз зрительских симпатий вручили начальнику отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-4 Кириллу Микушкину.