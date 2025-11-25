Общество

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Нужна ли России «сильная рука»?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

А ключевые вопросы программы - нужна ли России «сильная рука»? Авторитаризм и вождизм в России — историческая неизбежность или случайное стечение обстоятельств?

Участвуйте в обсуждении по телефону прямого эфира: 56-73-72.