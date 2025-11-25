Общество

Суд признал ФБК* террористической организацией

Верховный суд РФ удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о признании террористической организацией американского юрлица Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в РФ).

Отмечается, что это решение суда подлежит немедленному исполнению. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

ФБК* прекратил существование как юридическое лицо в 2021 году, пишут «Известия».

Ранее Арбитражный суд Москвы 21 сентября постановил, что глава ФБК* Мария Певчих** (признана в РФ иноагентом и экстремистом) за каждый день несоблюдения решения суда по иску Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) о защите деловой репутации будет обязана выплачивать по 75 тысяч рублей. Отмечалось, что решение суда вступит в силу через месяц, если со стороны Певчих** не будет подана апелляция.

В январе Басманный суд Москвы заочно арестовал главу ФБК* Певчих**. 16 августа ее внесли в перечень террористов и экстремистов. В отношении главы ФБК* имеются сведения о ее причастности к экстремистской деятельности или террору. 18 сентября столичный суд полностью удовлетворил иск РФПИ к Марии Певчих**.

Юрист Илья Ремесло 9 июня отмечал, что деятельность ФБК* носит экстремистский характер. Он указывал на то, что члены ФБК* вовлекали молодых людей в различного рода экстремистскую активность. Кроме того, сторонники движения направляли фотографии нацистских преступников на сайт «Бессмертного полка», то есть осуществляли реабилитацию нацизма.

*признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в РФ

**признана в РФ иноагентом и экстремистом