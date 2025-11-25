Общество

Михаил Ведерников: Почти шесть тысяч человек из недружественных стран встали на миграционный учёт в Псковской области

Почти шесть тысяч человек из недружественных стран встали на миграционный учет в Псковской области, из них порядка 2,2 тысячи полностью переехали. Про опыт работы с переселенцами в Псковской области рассказал губернатор Михаил Ведерников в ходе пленарного заседания Всероссийской конференции «Время жить в России», которая прошла сегодня, 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Для нашего региона, где проживает 575 тысяч человек, это много. Поэтому мы быстро начали формировать необходимую инфраструктуру для приема всех этих людей. Первые в стране создали институт Уполномоченного по работе с соотечественниками и вопросам миграции, открыли центр „Соотечественник“ для работы по принципу одного окна, разработали и внедрили алгоритмы взаимодействия с переселенцами. Более того, мы быстро перешли от пассивного приема к активному поиску людей, которые готовы переехать домой», — рассказал глава региона.

На территории региона действует целый комплекс механизмов. В Псковской области к работе подключили волонтерские организации, соцучреждения, на уже существующей базе сформировали комфортную инфраструктуру первичного приема переселенцев. Налажено межведомственное взаимодействие, чтобы минимизировать бюрократические препятствия для импатриантов. По итогам проведенной работы Псковская область включена в региональный стандарт социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов АСИ, отметил Михаил Ведерников.

«Уверен, что такие инструменты будут полезны любому региону, потому что импатрианты, в основном, это перспективное, экономически активное население. Средний портрет импатрианта, переезжающего на постоянное место жительства в Россию, в частности в Псковскую область — это взрослый семейный человек от 35 до 50 лет, с двумя и более детьми. Люди приезжают из самых разных стран. Особенно активно сейчас едут из Германии (более 300 человек в этом году), Молдавии, Эстонии, но география также охватывает Швейцарию, Норвегию, Ирландию, Канаду и даже ЮАР», — сказал губернатор.

За последнее время выросла доля многодетных семей. Только в этом году в Псковскую область переехали семья из Хорватии с 7 детьми, несколько семей из Германии с 4–5 детьми, из Франции — с тремя, из Латвии — сразу несколько многодетных. Сейчас готовится к переезду семья из Германии с 10 детьми.

Отдельно Глава региона поблагодарил Псковскую митрополию за проводимую работу с переселенцами. При поддержке Митрополии организованы индивидуальные программы обучения для 14 ребят из Европы.

«У каждой такой семьи непростая история. Быстро и, главное, результативно решить все вопросы, связанные с переселением, возможно только в тесном взаимодействии с федеральными структурами. Мы постоянно продолжаем совершенствовать свои практики. Совместными усилиями создаем условия, чтобы все переселенцы могли беспрепятственно вернуться на историческую Родину и внести свой вклад в развитие нашей страны», — добавил Михаил Ведерников.

Кроме того, в рамках конференции состоится презентация проекта «Время жить в России». Он включает «Центр обучения русскому языку», который начнет свою работу, волонтерский отряд из самих переселенцев, которые будут помогать другим импатриантам.

Напомним, Всероссийская конференция «Время жить в России» собрала порядка 60 участников. Мероприятие проходит впервые в Псковской области с 27 по 29 ноября. Мероприятие посвящено социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, переехавших на постоянное место жительства на территорию Российской Федерации.