В Пскове стартовал городской финал брейн-ринга «Кворум»

Городской финал брейн-ринга по избирательному праву и процессу «Кворум» стартовал в Доме молодежи в Пскове 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Мероприятие стало кульминацией проекта, который начался 23 октября с отборочных турниров.
Фотографии: Константин Красильников / ПЛН
Проект представила ученица 11 класса Гимназии №29 города Пскова Вероника Ефимова. На форуме старшеклассников «Голос молодежи» от Избирательной комиссии Псковской области он получил поддержку от конкурсного жюри. Цель «Кворума» — пробудить интерес школьников к избирательному праву, стимулировать их гражданскую активность и воспитать правовую культуру будущих избирателей.
Участники продемонстрировали свои знания и навыки в области избирательного законодательства. В этом сезоне прошло шесть отборочных игр, финал стал значимым событием.
Игры проводили в интерактивном формате, используя специальное оборудование для брейн-ринга, чтобы будущие избиратели могли лучше усваивать информацию о выборах.
На мероприятии присутствовали представители Избирательной комиссии Псковской области, молодые активисты и студенты. Проект «Кворум» реализуется в рамках гранта и организован Молодежным общественным советом при Территориальной избирательной комиссии города Пскова. Мероприятие поддерживается Избирательной комиссией Псковской области.