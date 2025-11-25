Общество

В Пскове стартовал городской финал брейн-ринга «Кворум»

Городской финал брейн-ринга по избирательному праву и процессу «Кворум» стартовал в Доме молодежи в Пскове 28 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Мероприятие стало кульминацией проекта, который начался 23 октября с отборочных турниров.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

Проект представила ученица 11 класса Гимназии №29 города Пскова Вероника Ефимова. На форуме старшеклассников «Голос молодежи» от Избирательной комиссии Псковской области он получил поддержку от конкурсного жюри. Цель «Кворума» — пробудить интерес школьников к избирательному праву, стимулировать их гражданскую активность и воспитать правовую культуру будущих избирателей.

«Основная цель игры — показать школьникам, что выборы могут быть интересным и увлекательным процессом, а не просто гражданским долгом. ​Брейн-ринг «Кворум» ставит своей задачей информировать будущих избирателей о различных аспектах избирательного права. ​Это включает в себя знакомство с работой избирательных участков, возможностями голосования по «Мобильному избирателю», а также по дистанционному электронному голосованию. ​Проект стремится простыми словами объяснить сложные механизмы избирательной системы. Сверстники лучше доносят информацию до молодежи, чем «грустные тети-председатели», - рассказала председатель ТИК города Пскова Анна Садовникова.





Участники продемонстрировали свои знания и навыки в области избирательного законодательства. В этом сезоне прошло шесть отборочных игр, финал стал значимым событием.

Игры проводили в интерактивном формате, используя специальное оборудование для брейн-ринга, чтобы будущие избиратели могли лучше усваивать информацию о выборах.





На мероприятии присутствовали представители Избирательной комиссии Псковской области, молодые активисты и студенты. Проект «Кворум» реализуется в рамках гранта и организован Молодежным общественным советом при Территориальной избирательной комиссии города Пскова. Мероприятие поддерживается Избирательной комиссией Псковской области.